Jak se Strýcová nabila energií na Jamajce: Na stará kolena to pomohlo

Dáma snad promine, když bude zmíněn její věk. Ale vysvětluje to následující citát Strýcové: „Na stará kolem mi pomohlo, že jsem nemyslela na forhend nebo na bekhend, ale na to, kam jet na výlet.“

České tenistce je 33 let – kdo ví, jak dlouho její kariéra ještě potrvá. „Třeba tu nastoupím ještě třikrát, třeba je to naposledy,“ vyprávěla ve Stromovce, po vítězném vstupu do pražského turnaje. „Proto je důležité si to užít.“

A stejně přistoupila i k jiné záležitosti posledních týdnů. „Na stará kolena“ totiž pozměnila letité zvyklosti a v sezoně vyrazila do dálav. Nikoli však s báglem plným raket. „S rodinou jsme byli na Jamajce. Bylo to mámino přáni, dárek k šedesátinám,“ vysvětluje. „Vyváděly jsme různé věci. Skákaly do vody ze skal – asi z pěti metrů, pro mě hroznej výkon… Fakt hezký to tam bylo.“

A o to hezčí má být zbytek tenisového roku. Strýcová ho totiž s bilancí 4-7, kulantně řečeno, nezačala nejlépe.

„Pocit ze sezony je zvláštní,“ přiznává. „Na konci roku mi hrozně vzal energii Fed Cup, všechny ty emoce. Bylo to krásné, ale náročné. Vyndala jsem se úplně ze všeho a trvalo mi dostat se z únavy. Nejvíc jsem to cítila v Austrálii,“ připomíná dojemnou reprezentační rozlučku po finálovém triumfu nad USA.

Nejspíš i proto přišel výlet na Jamajku. „Udělala jsem to poprvé za kariéru. Říkala jsem si: Ty jo, uprostřed sezony na dovolenou… Ale ze světa tenisu jsem se zase dostala k rodině. Po spoustě let jsme byli spolu,“ oceňuje.

První výsledek: hned na začátku antukové pasáže semifinále v Istanbulu, kde ji porazila až rozjetá krajanka Markéta Vondroušová. „Dobře jsem potrénovala. Jsem zdravá, fyzicky se cítím v pohodě, nic extra mě nebolí,“ klepe na stůl: „Když se mi všechno sejde, můžu zahrát dobrý turnaj.“

Že by už v Praze? „Cítila jsem se dobře,“ říkala o premiéře. „Už mám pár zkušeností. Člověk si uvědomí, jak se na antuce pohybovat rychleji, hrozně mě to baví a je to hrozně fajn. Najednou! A tenhle turnaj je pro mě jeden z nejlepších.“

Odezva publika to jen dokazovala. Když se namixuje energie z Karibiku a ta od tribun, třeba z toho ještě bude dlouhá jízda; nejdále zatím Strýcová v Praze došla v roce 2017 do semifinále.