Další hvězda v Praze nenastoupí: Vondroušovou trápí žaludeční potíže

Devatenáctiletá Vondroušová zatím prožívá životní sezonu. Výtečně zahrála na velkých amerických turnajích v Indian Wells a v Miami, kde shodně došla až do čtvrtfinále, kromě Istanbulu prohrála finále také v Budapešti. V kalendářním žebříčku WTA jí dokonce patří 16. místo.

Jenže ve Stromovce se hráčka trénující na pražské Štvanici nepředstaví. Plíškovou trápí déle trvající onemocnění, Vondroušovou skolily jednorázové problémy se žaludkem.

„Moc mě to mrzí. Těšila jsem se, že se v Praze ukážu fanouškům. Od pondělního brzkého příletu mi není dobře. Dnes v noci jsem toho moc nenaspala. Zkoušela jsem čekat do poslední možné chvíle, že bych to zkusila. Ale zápas bych teď fakt nezvládla,“ vzkázala Vondroušová.

Existuje však ještě šance, že se představí po boku Barbory Strýcové ve čtyřhře.

„Není fyzicky tak náročná a doufám, že problémy budou ustupovat a bude mi lépe. Moc ráda bych se tu ukázala aspoň takto, když ve dvouhře nastoupit nemůžu,“ přeje si česká reprezentantka.

Nejvýše nasazenou Češkou v pavouku Prague Open je tak Kateřina Siniaková, který v úterý odehraje duel proti Slovince Jakupovičové. V akci budou rovněž Strýcová (proti Němce Barthelové), novopečená fedcupová reprezentantka Karolína Muchová či dvojče Karolíny Plíškové Kristýna.