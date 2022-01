Přežila kanára i sedm mečbolů. Udržela jsem nervy, radovala se Krejčíková

„Obě jsme hrály úžasný tenis. Byl to velmi těsný zápas a jsem šťastná, že jsem líp udržela nervy a vyhrála jsem,“ pochvalovala si Krejčíková po vítězství 0:6, 6:4 a 7:6 (14:12).

V sobotním finále změří síly se Španělkou Badosaovou, s níž má bilanci 0:2. „Velmi dobrá hráčka, loni postoupila do top 10. Bude to těžké, ale bude privilegium hrát s další špičkovou soupeřkou,“ řekla Češka.

O čem ještě na pozápasové tiskovce mluvila?

O obratu po ztraceném prvním setu: „Zápas byl mentálně náročný, protože když první set prohrajete s nulou, tak to není moc dobrý start. Ale Anett hrála na začátku opravdu úžasně, já jen čekala na šance. A věděla jsem, že nějaké dostanu. Až do konce to bylo opravdu padesát na padesát, já si trochu líp poradila s nervy.“

O změnách, ke kterým sáhla: „Ona měla velmi dobrý rytmus, takže jsem musela trochu změnit svůj styl. Musela jsem být agresivnější, jinak mě prostě zabíjela.“

O klidu, který zachovala při mečbolech: „Řekla bych, že jsem si zápas jen užívala. Čekala jsem, že to bude velmi těžké, protože Anett hraje skvělý tenis a je opravdu agresivní. Takže jsem se prostě snažila bojovat o každý míč. Když jsem čelila těm mečbolům, snažila jsem se přijít na to, jak odehrát výměnu tak, abych ji vyhrála. Soustředila jsem se jen na tohle.“

O sebevědomí, které získala před Australian Open: „Je to skvělé, protože vidím, na jaké úrovni jsem. Myslím, že hraju skvělý tenis a můžu říct, že příprava na sezonu byla velmi dobrá a jsem nachystaná dobře. Ale nejdřív se těším, že uzavřu tento týden tak, že si zahraju finále, až pak se budu soustředit na grandslam.“

O povedeném vstupu do sezony: „Je to perfektní, protože po přípravě na sezonu moc nevíte, co čekat, a tak trochu pochybujete, jestli jste dobře připravení. Teď už vidím, že jsem. Je úžasné dostat se do finále hned na prvním turnaji a věřím, že takhle budu pokračovat.“