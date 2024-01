Krejčíková slaví další obrat a těší se na Sabalenkovou: Jedna z největších výzev

„Hrála jsem dobře, dařil se mi servis a vycházel i plán, abych hrála agresivněji než v obou našich předchozích soubojích,“ připomněla Krejčíková na tiskové konferenci v Melbourne loňské duely na Wimbledonu, kde za stavu 3:6 a 0:4 skrečovala, a v Pekingu, kde utržila debakl dvakrát 2:6.

Pomohlo vám, že už jste soupeřku znala?

Ano, nepřekvapilo mě, že hrála hodně odzadu, tenhle styl jí sedí a oproti minulým zápasům neměla důvod něco extra měnit. Vypořádala jsem se s tím dobře. I v první setu mi přišlo, že to jde, jen mi utekly důležité body, které pak dělají gamy. Pořád jsem věřila, že zápas můžu otočit.

Na Australian Open jste zdárně otočila i první a třetí kolo, díky čemu se vám povedl obrat s Andrejevovou?

Ve druhém a třetím setu jsem hrála nadále agresivně. Ona byla do té doby všude, vždycky mi míč ještě nějak vrátila kopcem a pak přišla má chyba, takže jsem ještě zrychlila a povedlo se mi ji dostat do úzkých. I když mě občas prohodila, určitě jsem útoky na síť neomezila.

Nerozhodilo vás ani, když jste několik volejů zkazila?

Věřila jsem, že je to správná taktika. V důležitých momentech, kdy se zápas lámal, jsem si body právě tím útokem naopak uhrála.

Páteční třetí kolo s Australankou Hunterovou jste dohrála až před jednou v noci, jak jste po něm regenerovala?

Dobře. Do postele jsem se sice dostala pozdě, ale zabrala jsem docela brzy a spala jsem dobře. I když od té doby chodím spát trošku později, protože večer se mi nechce usnout hned, což je bohužel daň za ty pozdní noční zápasy. Ale jinak se cítím připravená – musím to rychle zaklepat – a doufám, že takhle vydržím až do konce turnaje.

Takže vaše ošetřování v sobotním deblu a odhlášení z mixu neznamenají nic vážného?

Ne, ve čtyřhře jsem měla jen špatně zatejpovanou nohu a dělaly se mi na ní puchýře. A z mixa jsem se nedohlásila já, ale parťák (Francouz Reboul).

Podruhé za poslední tři roky jste v Melbourne ve čtvrtfinále, v úterý vás v něm čeká světová dvojka a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková.

Za čtvrtfinále jsem moc ráda, letos jsem zde všechny zápasy měla náročné. A Sabalenková je určitě těžká soupeřka, hraje tady znovu velmi dobře, stejně jako loni. Očekávám, že to nebude lehké, ale sama se zatím zlepšuju s každým zápasem. Když hraju s Arynou, vždycky to beru jako jednu z největších výzev, která na okruhu je. Věřím, že šanci mám, když budu hrát dobře, bude to padesát na padesát.