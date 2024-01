Zaváhání s mladou Češkou. Nedokážu říct, jak se cítím, přiznala Šwiateková

Loni vypadla Šwiateková v Melbourne po prohraném osmifinále s Jelenou Rybakinovou, její letošní jízdu ukončila Nosková ještě o kolo dříve. „Nehrála jsem přirozeně podle intuice. Nevím, co přesně jsem udělala špatně. Asi budu muset ještě zapracovat, abych se tu příští rok cítila líp,“ hodnotila prohru na tiskové konferenci.

A co jí na australském grandslamu nesedí? „Těžko říct. Je tady rychlejší povrch, to je asi vše, co mě tak napadá,“ přemýšlela. Ač před novináři působila podrážděně, více ji podle jejích slov mrzela loňská prohra. „Vyvedla mě z rovnováhy. Myslela jsem, že kvůli ní bude moje sezona špatná.“

O čem ještě světová jednička mluvila?

O zlomu v posledních třech hrách druhého setu: „Vůbec mi nešlo první podání. Ale absolutně netuším proč, pamatuju si, že jsem se dost soustředila, takže nevím, proč mi nevycházelo. Ona prostě využila těch šancí, vzala mi servis a pak sadu dopodávala, nic víc.“

O podání Noskové: „Umístěním a rychlostí připomíná její servis Sabalenkovou nebo Rybakinovou, bylo pro mě těžké její podání číst. Přijde mi, že se mi celý turnaj nedařilo returnovat tak jako obvykle, zvlášť při druhém servisu. Dělala jsem vše, aby to fungovalo, ale nic nepomohlo.“

O kondici: „První dvě kola mě fyzicky moc nesemlela, cítila jsem se relativně v pohodě. Mentálně taky, proti Danielle (Collinsové), jsem se skvěle vrátila do zápasu (Šwiateková v rozhodujícím setu prohrávala 1:4). Začala jsem tak nějak nanovo a neočekávala jsem moc, jen jsem se snažila hrát svou hru.“

O svých pocitech: „Nečekala jsem od sebe mnoho, nepředváděla jsem v předchozích kolech svůj nejlepší tenis, teď mi paradoxně přišlo, že hraju líp. Budu muset zanalyzovat, co jsem udělala špatně. Věděla jsem to během hry, ale už bylo pozdě něco měnit. Neumím říct, jak se cítím, prostě nevím. Musím zpátky do práce, pojedu na další turnaje a pokusím se zlepšit.“

O loňském roce: „Prohra v Melbourne se mnou dost otřásla, cítila jsem, že je moje pozice světové jedničky ohrožena. Myslela jsem, že celá sezona bude náročná jen kvůli nepovedenému začátku. Teď vím, že mě čeká ještě spousta turnajů, kde můžu předvést co nejlepší výkon.“

O ztracené intuici: „Byla jsem celý turnaj mnohem víc vystresovaná než jindy, spousta věcí mi nevycházela. V přípravě jsem dělala, co šlo, ale do Melbourne jsem si dobrý pocit nepřivezla. Měla jsem pomalejší reakce, myslela jen na to, jak se zlepšit. Možná proto jsem nehrála tak přirozeně.“