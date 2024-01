ONLINE: Krejčíková hraje o postup do čtvrtfinále, s Andrejevovou ztrácí

Při dvou dosavadních setkáních s Andrejevovou získala Krejčíková dohromady pouhých sedm gamů. „Budu se snažit něco vymyslet, abych tentokrát měla větší šanci,“ slíbila před zápasem. Jenže 16letá Ruska je povzbuzena úchvatným obratem ze třetího kola, v němž otočila rozhodující sadu z 1:5 na 7:6.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Mirra Andrejevová Osmifinálové utkání sledujeme v podrobné reportáži.

S o dvanáct let starší Češkou se poprvé střetla loni ve druhém kole Wimbledonu, které Krejčíková za stavu 3:6 a 0:4 kvůli zranění kotníku skrečovala. S Ruskou pak prohrála i na podniku v Pekingu, kde padla jasně dvakrát 2:6.

Australian Open Příloha iDNES.cz

„Proti starším soupeřkám hraje nebojácně, výsledek moc neřeší a nemá co ztratit. Pro nás jsou zápasy proti ní náročné, ale určitě se těším,“ říkala Krejčíková po pátečním třetím kole.

V něm otočila utkání proti domácí Hunterové, ve druhé rundě přemohla Němku Tamaru Korpatschovou, v Melbourne začala obratem s držitelkou divoké karty Mai Hontamaovou z Japonska. Postupem do čtvrtfinále by na australském grandslamu vyrovnala své maximum z roku 2022.

Andrejevové dělala ve třetím kole potíže 72. hráčka světa Diane Parryová, kterou Ruska překonala až v super tiebreaku rozhodující sady. Předtím v setu čelila stavu 1:5 i jednomu mečbolu soupeřky.

Začátek Australian Open jí ovšem vyšel parádně: Bernardě Peraové a světové šestce Uns Džábirové dohromady povolila pouhých devět gamů.

Jestli cestu talentované naděje utne v osmifinále Krejčíková, sledujte v podrobné reportáži. Na vítězku čeká ve čtvrtfinále světová dvojka a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková.

Z českých tenistek si místo v osmifinále vysloužila ještě Linda Nosková, jež v sobotu senzačně vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou. O čtvrtfinále se popere v pondělí brzy ráno SEČ proti Ukrajince Elině Svitolinové.

Siniaková ve čtvrtfinále čtyřhry

Po sobotním trápení ve druhém kole se nově složený pár Siniaková, Hunterová o den později předvedl v mnohem lepší formě. Před zaplněným hledištěm v Kia Areně proti ruskému duu Jekatěrina Alexandrovová, Anna Kalinská jasně dominoval.

Australian Open Příloha iDNES.cz

Češka a Australanka po hladce získaném prvním setu 6:2 kontrolovaly bez problémů i průběh druhé sady, kterou nakonec vyhrály stejným poměrem a postoupily do čtvrtfinále.

„V Austrálii hraji pokaždé moc ráda a letos si publikum užívám ještě mnohem více, když mám Australanku na své straně,“ poděkovala fanouškům i Siniaková. V dalším kole mohou turnajové trojky narazit na Barboru Krejčíkovou a Lauru Siegemundovou, které ještě čeká osmifinále s americko-ruskou dvojicí Emma Navarrová, Diana Šnajderová.

Macháč se ve třetím kole mužské čtyřhry pokusí s Číňanem Čang Č’-čenem překonat americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury.

Djokovič i Sabalenková úřadovali

Do čtvrtfinále v neděli bez potíží prolétli Novak Djokovič a Sabalenková, kteří tak dál živí naději na obhajobu svých loňských titulů. Desetinásobný vítěz turnaje Djokovič porazil v osmifinále Francouze Adriana Mannarina hladce 6:0, 6:0, 6:3, ženská světová dvojka Sabalenková zvítězila nad Američankou Amandou Anisimovovou 6:3, 6:2.

Šestatřicetiletý Srb prošel do 58. grandslamového čtvrtfinále, čímž vyrovnal v tzv. otevřené éře rekord Švýcara Rogera Federera. Rodák z Bělehradu může získat 25. grandslamový titul, díky němuž by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Australankou Margaret Courtovou.

„Tak, jak jsem dnes hrál, mi upřímně vůbec nevadí. Není tajemstvím, že rád hraju kolem sedmé hodiny večer. Dnes to nebylo vůbec špatné,“ řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič. Utkání probíhalo kvůli dešti pod zavřenou střechou arény Roda Lavera.

„První dva sety byly jedny z nejlepších, jaké jsem za poslední dobu odehrál. Ve třetím jsem si už ale přál tu hru prohrát, protože na stadionu narůstalo napětí. Potřeboval jsem se vrátit na správnou cestu a opět se soustředit na to, abych zápas ukončil,“ doplnil Djokovič. Příště se utká s Američanem Taylorem Fritzem, který vyřadil loňského finalistu Řeka Stefanose Tsitsipase.

Pětadvacetiletá Sabalenková, která je po sobotním konci Polky Šwiatekové nejvýše nasazenou hráčkou na turnaji, neztratila dál na turnaji ani set. O tři roky mladší Anisimovovou, která se vrátila po loňské pauze způsobené syndromem vyhoření, porazila za 66 minut. Ve čtvrtfinále narazí na turnajovou devítku Krejčíkovou, nebo šestnáctiletou Rusku Andrejevovou.

„Cítím se ještě silněji než loni, zatím je to dobré. Snad to udržím co nejdéle,“ dodala Sabalenková.

Mezi osm nejlepších hráček postoupila také vítězka US Open a turnajová čtyřka Cori Gauffová, v osmifinále mužské dvouhry se Ital Jannik Sinner střetne s přemožitelem Macháče Karanem Chačanovem, o postup svedou bitvu i Australan Alex de Minaur a Rus Andrej Rubljov.