Krejčíková zkrátila zpoždění programu. Prožívá radost i žal: Puká mi srdce

Dvacetiletá sokyně se chvílemi vzpouzela. V jediném dosavadním vzájemném mači Krejčíkovou před čtyřmi lety přetlačila.

Tentokrát však Češka potvrdila, že svou hru v poslední době povznesla na úplně jinou úroveň.

V Margaret Court Areně znamenitě returnovala, s přehledem diktovala dění na dvorci a v klíčových chvílích Wangovou dokázala zkrotit.

„Soupeřka je nebezpečná, jde nahoru, opravdu dobře podává a hraje rychle,“ řekla Krejčíková na tiskové konferenci. „Jsem velmi spokojená s tím, jak jsem zápas zvládla. Snažím se kolo od kola zlepšovat.“

Vybavíte si vaše první střetnutí s Wangovou na podniku ITF?

Pamatuju si ho velice dobře, protože se mi vůbec nepovedlo a prohrála jsem. Utkaly jsme se v Austrálii a hodně foukalo. Tentokrát jsem se na ni líp připravila, viděla jsem její výkon v prvním kole. Věděla jsem, co od ní můžu čekat. Zvládla jsem to výborně.

Odpolední zápas Shapovalov - Kwon se výrazně protáhl. Jak jste nesla čekání na nástup?

Kluci si ten kurt pronajali na trochu delší dobu… Můj den byl dlouhý a náročný, ale už mám nějaké zkušenosti. Vím, jak se mám připravit. A doufám, že jsem program zase trochu urychlila.

Je pozoruhodné, jak chytře vedete výměny. Zabýváte se taktikou? Hrajete šachy?

Šachy neumím. Ale hodně se snažím dívat na tenis, na dobré hráče. Učím se hlavně od kluků, jak se staví body. Pak nad tím sama přemýšlím v zápase.

Wangová podávala rychlostí až 192 kilometrů za hodinu. Čím to, že vám její pecky nedělaly zásadní potíže?

Asi mi pomohly zkušenosti z mixu. Returnovalo se mi dobře. Byla jsem připravená. Projevuje se práce na všech úderech, kterou jsme odvedli v přípravě.

Nakonec vaše jméno chybí v pavouku smíšené čtyřhry. Proč nebudete obhajovat titul, který jste loni získala s Američanem Ramem?

Bylo to velmi náročné rozhodování. Mix musím vynechat, z čehož mi puká srdce. Těžko se s tím smiřuju. Ale už jsem v jiné situaci než před rokem. Hlavní je, aby se mi dařilo v singlu na nejvyšší úrovni. Jsem ráda, že můžu hrát debla s Katkou Siniakovou. A třeba se později v kariéře k mixu vrátím.

Přiletělo k vám od mužských parťáků hodně nabídek?

Zájem určitě byl a je. Ale kluci chápou, že chci dát přednost singlu, když se mi takhle daří. Že hrát tři soutěže by bylo fakt moc.

Co říkáte na svou další protivnici, Lotyšku Ostapenkovou?

Před chvilkou jsem dohrála a zítra mě čeká debl, na který se musím soustředit dřív, takže jsem o ní zatím nepřemýšlela. Ale znám ji dlouho, už z juniorských turnajů. Vím, jakým stylem hraje a jak do míčů buší. Musím se svým koučem přijít na nejlepší možnou taktiku a způsob, jak ji porazit. Věřím, že to dokážeme.

Střetnou se dvě šampionky Roland Garros. Co si vlastně pamatujete z juniorky?

Určitě jsme spolu hrály, ale nevím jistě kdy a kde... Vybavuju si, že hrála rychle, dávala rány a byla hodně emocionální. Její kariéra se vyvíjí úspěšně, takže čekám opravdovou bitvu.