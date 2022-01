Makej, zahraješ si s legendou! Krejčíková o vůli k obratu i psaní na kameru

Dvouhra v aréně Roda Lavera, jaký to pro vás byl zážitek?

Určitě úžasný, i když se mi tam ze začátku moc nedařilo a soupeřka hrála líp. Ale jsem ráda, že se mi to ve druhém setu podařilo otočit. Ve třetím bylo důležité, že jsem ji hned brejkla. Pak už jsem věřila, že to dotáhnu.

Co jste si říkala, když jste prohrávala o set a brejk?

Věděla jsem, že někdy dostanu šanci. Takže jsem na ni čekala a pak se ji snažila proměnit. Říkala jsem si: Vydrž, snaž se zůstat na dostřel, snaž se držet servis a snaž se hrát. I díky tomu, že dvouhra v areně Roda Lavera je velmi speciální, jsem si říkala, ať tam zkusím zůstat co nejdéle.

Udělala jste sedm dvojchyb, místy jste bojovala s nadhozem. Vadily vám ostré sluneční paprsky?

Jo. Když jsem si nadhodila míč, jako bych trefovala slunce. Nadhoz byl opravdu těžký.

Ostapenková hrála dost pomalý druhý servis, který jste returnovala hodně v kurtu. Byl to záměr?

Ten servis byl sice pomalý, ale o to výš skákal. Ona si tím získávala hodně času a když jsem na ni zahrála rychle, dostala se k míči. Musela jsem se víc přizpůsobit, i returny z druhého podání víc rozehrát a spíš ji dostat pod tlak tím, že zahraju míč daleko od ní, než abych hrála ránu na ni.

Na dvorci panovalo třicetistupňové vedro a zápas trval přes dvě hodiny. Jak jste ho ustála fyzicky?

Cítím se dobře, ale na kurtu to bylo náročné. Fakt velké teplo, v takovém vedru jsem tady letos ještě nehrála. Bylo to těžké, ale zvládla jsem to.

Při odchodu jste na kameru nakreslila srdíčka a za ně napsala „Česko“ a „Melbourne“, dolů jste ještě přidala usmívajícího se smajlíka. Kam na tyhle nápady chodíte?

Ty jsou nejtěžší. Nejdřív hrajete, po zápase máte rozhovor na kurtu, z kterého je stres, protože v angličtině je to vždycky těžké. A pak přijde další stres, co napsat na kameru. Snažím se tam napsat, co v daný moment cítím.

Australian Open příloha iDNES.cz

Jak na vás Australian Open obecně působí?

Mám Austrálii ráda, už jako juniorka jsem sem vždycky ráda jezdila. Líbí se mi tu. Myslím, že fanoušci tady hodně povzbuzují, ale zároveň jsou ukáznění. Vyhovuje mi to tady.

Stále dostáváte rady od Jana Kodeše a Martiny Navrátilové?

Ano, pořád to platí, i teď během Austrálie mi radí. Ale co, to si nechám pro sebe. Jen řeknu, že si toho moc vážím a jsem hrozně ráda, že takové legendy českého tenisu, ke kterým vzhlížím, se mi snaží na mé tenisové cestě na vrchol pomoct. Jsem ráda za jakoukoliv radu, kterou mi dají.

V osmifinále vás čeká Běloruska Viktoria Azarenková, šampionka turnaje z let 2012 a 2013. Předloni v Ostravě jste s ní prohrála ve třech setech…

Je velmi speciální a unikátní, že ji znovu potkám a zjistím, kde je má úroveň. Opravdu ji obdivuju. Pamatuju, že když jsem tady hrála juniorku, ona vyhrávala tituly, takže jsem strávila dost času sledováním jejích zápasů v televizi.

Na tiskovce o vás prohlásila, že jste „velmi nebezpečná“. Co na to říkáte?

Mám šanci s ní hrát a vy mi ještě říkáte, že o mně mluvila hezky. To je moc fajn. Těším se na tuhle výzvu, na tuhle bitvu. To byla taky jedna z věcí, na které jsem během zápasu s Ostapenkovou myslela: Když budeš víc makat, zahraješ si s Vikou!