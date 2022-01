ONLINE: Martincová hraje druhé kolo Australian Open, ukáže se i Krejčíková

Tereza Martincová, 47. žena žebříčku WTA, hraje hlavní soutěž Australian Open poprvé v kariéře. O postup do třetího kola bojuje s třicátou nasazenou Camilou Giorgiovou.

Třicetiletá Italka se během svých devíti účastí v Melbourne třikrát dostala mezi 32 nejlepších. V pondělí si v prvním kole suverénně 6:4 a 6:0 poradila s Ruskou Potapovovou.

„Je to obrovská střelkyně, když má den, tak s ní pomalu nejde hrát. I když ale prohráváte, tak s ní je pořád šance, že se jí to najednou trošku rozsype,“ líčila Martincová po vítězství v prvním kole nad Američankou Davisovou 7:5 a 6:2.

V zápase ji však trápilo bolavé koleno: „Ideální to není, ale určitě chci hrát dál. Naštěstí to není vážné zranění. Je to takzvané skokanské koleno, které sice ukrutně bolí, ale není to, že bych si trhala vazy nebo tak. Vezmu si zase prášky a zkusím to.“

Vítězka zápasu mezi Češkou a Italkou se v třetím kole může střetnout s Ashleigh Bartyovou. V případě, že australská světová jednička vyhraje své druhé kolo...

Další krok pro Krejčíkovou

Barbora Krejčíková v prvním kole suverénně porazila Němku Petkovicovou 6:2 a 6:0, ve druhém kole narazí na talentovanou Číňanka Wang Si-jü, která si poradila ve dvou setech se Slovenkou Kužmovou (7:5, 6:3).

ONLINE: Krejčíková vs. Wangová Utkání začíná zhruba ve 5:00 českého času.

Obě hráčky se už jedou potkaly - před čtyřmi roky na turnaji ITF v australském Burnie.

Tehdy šestnáctiletá čínská naděje porazila dvaadvacetiletou Krejčíkovou 6:3, 3:6 a 7:5. Od té doby se ale hodně změnilo. Krejčíková nastupuje do zápasu jako nasazená čtyřka a jasná favoritka. 139. hráčka žebříčku WTA a bývalá světová juniorská jednička Wangová může jenom překvapit.

Úřadující šampionku antukového Roland Garros Krejčíkovou ve druhém kole loni i předloni zastavila Jekatěrina Alexandrovová. V případě vítězství se tak poprvé podívá na australském grandslamu do třetího kola.

Hrají i Nadal, Zverev či Ósakaová

O světové jedničce Bartyové už byla řeč. Australanka se ve druhém kole střetně s Italkou Luciou Bronzettiovou.

Třináctá nasazená Naomi Ósakaová se ve druhém kole utká s Američankou Madison Brengleovou. „Hrát v Austrálii pro mě moc znamená, mám tady krásné vzpomínky,“ říká dvojnásobná vítězka turnaje.

Rafael Nadal si v prvním kole s přehledem poradil s Američanem Marcosem Gironem, teď ho čeká Němec Yannick Hanfmann, který na úvod překvapivě zdolal ve třech setech Australana Thanasiho Kokkinakise.

Na kurtu se představí i třetí nasazený hráč Němec Alexander Zverev, jenž se střetne s Australanem Johnem Millmanem.