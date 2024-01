Byla jsem na sebe naštvaná, přiznala Krejčíková po obratu. Vyhlíží nový debl

„Byl to těžký zápas, cítila jsem, že nehraju svůj nejlepší tenis. O to víc jsem ráda za způsob, jakým jsem dokázala otočit druhý set. Ten byl určitě klíčový, ve třetím pak rozhodl můj brejk na 5:3,“ hodnotila nasazená devítka na tiskovce v Melbourne vítězství 2:6, 6:4 a 6:3.

Jaké emoce jste během utkání cítila?

Byla jsem naštvaná, že mi to nejde tak, jak si představuju, ale hlavně na sebe. Soupeřka sice hrála dobře, ale věděla jsem, že já umím zahrát lépe. Proto mě štvalo, že to nedokážu předvést. Nešel mi servis, netrefovala jsem se ve výměnách a soupeřka byla dokonce agresivnější, což mě opravdu štvalo. Nebylo lehké najít důvod, proč to tak je, ale nakonec jsem průběh zvládla otočit.

Co vám tedy k obratu pomohlo?

Musela jsem se hlavně zlepšit tenisově. Od poloviny druhého setu jsem se snažila hrát na větší riziko a agresivněji a potěšilo mě, že jsem míče zahrála dobře. Pak už jsem věřila, že to ve třetím setu prolomím, že ji donutím k více chybám a sama dám více winnerů.

Zaskočila vás Japonka svým výkonem?

Moc jsem ji neznala, takže jsme se dívali na nějaká videa. A byla jsem docela překvapená, protože na kurtu to vypadalo jinak, než jak jsme skládali přípravu. Hrála velmi rychle, set a půl mě docela tlačila a hrála dobře i do rohů. Myslela jsem, že ji svoji hrou donutím k více chybám, což se moc nepovedlo.

Ve druhé sadě jste čelila skóre 1:3 a 15:30.

Jo, to byl určitě kritický stav, ale hrála jsem spíš bod od bodu a skóre jsem moc neřešila. Jsem ráda, že mi zápas nakonec neutekl.

Ve třetím setu jste si na kurt zavolala lékařskou pomoc, o co šlo?

Nechala jsem se ošetřit, ale jsem na tom dobře. Udělal se mi puchýř pod tejpem, bolel mě a potřebovala jsem, aby mi ho přetejpovali. Cítila jsem ho, ale neomezoval mě.

Před Australian Open jste stihla jen jeden singl v Adelaide, mohla se na vás projevit menší rozehranost?

Utkání v Adelaide mi nevyšlo jen o kousíček (s Ruskou Kalinskou prohrála ve třech setech), takže ano, zápasy mi chybí, potřebovala bych jich začátkem roku odehrát víc. Ale minulá sezona byla dlouhá a potřebovala jsem větší pauzu, abych se dobře připravila na novou. Každopádně jsem odhodlaná to vybojovat a nevzdat.

S přípravou jste spokojená?

Ano, udělali jsme spoustu práce mimo kurt, teď je důležité zvládnout zase věci na něm. Mentální nastavení mám, chci bojovat o každý balon, nic nevzdat a prokousat se tím vším v zápasech, což je správné.

V Melbourne se letos poprvé začíná už v neděli, cítila jste změnu?

Ani ne, nijak mi nevadila. Ale docela mě překvapilo, že i když jsem přiletěla až ve čtvrtek večer z Adelaide, dali mě hned na neděli.

Loni jste na Australian Open získala deblový titul s Kateřinou Siniakovou, letos startujete po boku Němky Laury Siegemundové. Co od spolupráce čekáte?

Už jsme si ji poprvé vyzkoušely v Adelaide a šla nám dobře. Byla jsem ráda, že jsem si s ní mohla zahrát první dva zápasy, těším se i na duely tady. Zdravotně by měla být už fit (Němka v Adelaide skrečovala dvouhru i čtyřhru), mluvila jsem s ní dneska a říkala že se cítí dobře, že jde trénovat a že se na čtyřhru moc těší.