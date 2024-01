Plán? Vynahradit si loňský nezdar. Výhra nad krajankou Noskovou nakopla

„Klíčové bylo, že jsem odvrátila osm z devíti brejkbolů a obecně si dost pomáhala servisem, i když podávat bylo kvůli slunku nepříjemné,“ líčila 19letá Nosková českým reportérům v Melbourne. Hned čtyři příležitosti Bouzkové na brejkbol smazala v prvním gamu úvodní sady, ve které nakonec ztratila jedinou hru.

„Byla jsem agresivnější a nedělala jsem tentokrát moc chyb. Udržela jsem si tempo hry a celý zápas zvládla.“

Ledově klidná Nosková, která ráda hraje jistě od základní čáry, se několikrát fantasticky blýskla i na síti, o šest let starší Bouzkovou školila ráznými údery. „Úplně jsem takový plán neměla, spíš to vždycky vyplynulo ze situace.“ I díky tomu mírnou favoritku utkání vyprovodila z kurtu bez ztráty sady.

„Když mi Maruška zahrála kratší míček, tak jsem si pro něj došla a dohrála ho u sítě,“ popisovala. „Ve druhém setu jsem udělala pár chyb a byla škoda, že jsem si nedokázala udržet výhodu brejku.“

Bouzková ve druhém dějství srovnala skóre na 4:4, jenže klíčový servis v závěru utkání nepodržela. Nosková zvýšila na 6:5 a zkušeně celý zápas dopodávala.

„Neměla jsem se moc čeho chytit, Linda hrála skvěle,“ pochválila mladou sokyni Bouzková. „Až v závěru jsem trochu přenesla vývoj na svou stranu, jenže ona mě znovu dokázala brejknout.“

Bouzková v Melbourne ještě zcela nekončí, se španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou, se kterou ovládly loňský podnik v Pekingu, jsou nahlášené do deblové části grandslamu.

„Ale porážka v singlu mě mrzí, výsledkově se mi tady zatím nikdy moc nedařilo. Nevím, čím to je, protože se v Melbourne cítím dobře, od začátku sezony mám ze sebe fajn pocit, jen se asi nepřenesl do zápasu,“ mrzelo Bouzkovou.

Česká tenistka Marie Bouzková během 1. kola Australian Open.

Loni se na Australian Open nedařilo ani Noskové, která po přeletu z Adelaide, kde hrála finále proti Aryně Sabalenkové, neměla čas na regeneraci a hned se vrhla do kvalifikace. Na přímou účast v hlavní soutěži tehdy ještě neměla žebříčkové postavení.

„Byla to škoda, WTA ve svém kalendáři moc nepočítá s tím, že by se hráčka z grandslamové kvalifikace dostala do finále pětistovky WTA, proto to tak dopadlo. Hrozně mě to mrzelo, snad si to tento rok vynahradím,“ doufá Nosková, jež letos zvolila jinou strategii.

Na úvodním podniku v Brisbane se probila až do semifinále, generálku v Hobartu nakonec vynechala. „Bolelo mě tříslo. Nechtěla jsem riskovat, že se to zhorší, tak jsem turnaj odpískala a rozhodla se připravovat delší dobu tady,“ přiblížila.

Se svými výkony při působení v Austrálii je zatím spokojená. „Podařilo se mi trochu ustálit své údery, cítím se jistější. Také jsem v minulém roce měla problémy s bekhendem. Teď se mi ale daří, takže v technice aktuálně nic měnit nechci.“

Do druhého kola grandslamu se Nosková dostala už loni na Roland Garros a US Open, v Melbourne by si tak postupem dál vylepšila maximum. „Spousta lidí sem přijede natěšených a výborně připravených, ale pak v zápase působí úplně jinak. Mně se zatím začátek sezony povedl, potvrzují to i výsledky, tak snad se mi bude dařit i nadále,“ přeje si.

A sen o dalším kole by si na Australian Open mohla splnit. Ve druhé rundě totiž vyzve Američanku McCartney Kesslerovou, až 206. ženu světa.