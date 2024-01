Malý zázrak sedmnáctileté Bejlek. Trápila favoritku, fandila jí Vondroušová

„Neřekla bych, že jsem měla trému, spíš jsem byla tak trochu zdravě nervózní,“ popisovala nadějná tenistka českým reportérům v Melbourne. „Trochu jsem si zvykala na její styl, ona totiž hraje jinak než ostatní, protože se pohybuje hodně blízko lajny. Ale dostala jsem se do pohody a předvedla jsem dobrý výkon.“

Pomohlo jí, že se rychle otřepala ze ztráty podání v úvodním gamu, na returnu slavila v šesté hře, načež dotáhla první set do tiebreaku. A v něm dokonce vedla 4:3 a dvakrát podávala, jenže výhodu nezužitkovala.

„Ona za toho stavu 4:3 zahrála dva míče výborně a myslím, že v závěru se trochu projevily zkušenosti,“ hodnotila Bejlek.

Ve druhém dějství naopak česká naděje zaznamenala v prvním gamu brejk, nicméně od stavu 2:2 už proti 32. nasazené soupeřce neměla nárok.

„Set a půl jsem hrála velmi slušně, pak mi trochu chyběly síly,“ připustila. „Nebyla jsem bohužel ideálně připravená, protože loňskou sezonu jsem skončila pozdě a pak jsem byla na přelomu roku trochu zraněná. Vzhledem k tomu, jak jsem v závěru minulé sezony byla omezená nemocemi a zraněním, je malý zázrak, co jsem tu nakonec předvedla.“

Energii navíc postrádala i vinou toho, že v melbournském vedru v týdnu absolvovala tříkolovou kvalifikaci. V ní obstála bez ztráty setu, postup do grandslamové hlavní soutěže pro ni ve slibně nastartované kariéře znamená zdařilý výsledek.

Sára Bejlek hraje forhend v prvním kole Australian Open.

V neděli si první kolo mezi nejlepšími vyzkoušela počtvrté, na výhru ještě nedosáhla. A tak je jasné, co bude jejím příštím cílem.

„Letos jsem tady v Austrálii asi měla k postupu blíž než loni,“ připomněla rok starou porážku 3:6 a 1:6 od Barbory Krejčíkové. „Ale hlavně jsem ráda, že jsem si proti Fernandezové ověřila, že se s takovými hráčkami dá hrát a že od nich nedostanu 12:1 na gamy. Někdy se to může stát, což jsme viděli v Americe, ale už s nimi můžu hrát vyrovnaně.“

V září v prvním kole kvalifikace US Open utržila debakl dvakrát 0:6 od Číňanky Wang Ja-fan, v tomto směru se tedy za pár měsíců výrazně posunula. Pohodu jí dodal i povedený závěr loňského roku, díky němuž poskočila v žebříčku ke 130. místu.

„Nebrala jsem tu porážku z New Yorku nějak tragicky, spíš mě nakopla. A teď jsem ji určitě odčinila. Spíš jsem tady byla nervózní v prvním kole kvalifikace, přemýšlela jsem, co se bude dít. Nebylo úplně jednoduché jít hrát potom, co v předcházejícím zápasu na grandslamu dostanete 12:0. Ale dobře to dopadlo.“

Po utkání s Fernandezovou si pochvalovala, že si vyzkoušela atmosféru John Cain Areny, která má ze všech dvorců v areálu melbournského grandslamu třetí nejpočetnější kapacitu hlediště.

„Vím, že na velkých kurtech hrát umím, nebojím se jich. Takovéhle zápasy nejsou vůbec jednoduché na hlavu a díky podobné zkušenosti mi roste sebevědomí.“

Sára Bejlek gratuluje Kanaďance Leylah Fernandezové k postupu do druhého kola Australian Open.

Bejlek se na Australian Open naladila na soutěži smíšených družstev United Cup, v níž se v týmu potkala s Vondroušovou či Jiřím Lehečkou. A někteří parťáci ji hecovali i v neděli proti Kanaďance. „Včera jsme byli všichni z United Cupu společně na večeři a moc si vážím toho, že mě přišli Markéta Vondroušová a Víťa Kopřiva povzbudit. Udělalo mi to radost a trochu mě to nakoplo.“

V pondělí už z Austrálie odlétá do Česka, přiznala, že ji pobolívají záda, a tak se chce zastavit za fyzioterapeutem. „Na konci ledna jsem přihlášená do Indie na turnaj WTA 125, ještě se ukáže, jestli ho stihnu, nebo ne,“ nastiňuje další plány.

Z Australian Open si každopádně odveze cenné poznatky do dalšího tenisového rozvoje.