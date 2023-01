ONLINE: Začíná Australian Open. Hrají Bouzková a Siniaková, dojde i na derby

26. hráčku žebříčku WTA Bouzkovou čeká v prvním kole těžká zkouška v podobě Kanaďanky Biancy Andreescuové (42.), která před čtyřmi roky ovládla US Open. Bouzková startuje na Australian Open počtvrté, přičemž loni se poprvé probojovala do druhého kola.

ONLINE: Bouzková vs. Andreescuová Zápas sledujeme míček po míčku.

Česká hráčka má za sebou jednoznačně nejlepší sezonu kariéry. Ve Wimbledonu se loni probojovala až do čtvrtfinále, v červenci pak v Praze získala první triumf na okruhu WTA. Dnes má šanci srovnat s Kanaďankou vzájemnou bilanci na 2:2, Andreescuová dvakrát uspěla během svého životního roku 2019.

Obtížný úkol Siniakové

Těžká protivnice stojí v cestě Siniakové. 48. tenistka světa bojuje proti sedmé nasazené Američance Cori Gauffové, která před týdnem opanovala turnaj v Aucklandu.

ONLINE: Siniaková vs. Gauffová Zápas sledujeme míček po míčku.

Na úvodním grandslamu sezony Češka pětkrát v řadě skončila v prvním kole. Podaří se jí šokovat osmnáctiletou Američanku, která si loni mimo jiné zahrála finále Roland Garros?

Zajímavým příslibem může být poslední zápas Siniakové, ve kterém v Adelaide trápila světovou čtyřku Caroline Garciaovou.

Premiéra v patnácti

Patnáctiletá česká senzace Brenda Fruhvirtová udivuje tenisový svět, teď se poprvé předvede i na scéně nejvyšší. Po úspěšné kvalifikaci stojí proti Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové (38).

ONLINE: Fruhvirtová vs. Sasnovičová Očekávaný start ve 3:00. Zápas budeme sledovat podrobně.

Pátá nejmladší kvalifikantka v historii Australian Open loni ovládla celkem osm turnajů kategorie W25 a je nejmladší členkou elitní dvoustovky žebříčku WTA. Najde recept na Bělorusku, která v Melbourne v posledních třech sezonách neprošla do druhého kola?

Znovu na oblíbeném místě

Muchová se vinou zranění v loňské sezoně propadla mimo první stovku žebříčku WTA. Los jí do prvního kola přiřkl ukrajinskou kvalifikantku Lesiu Curenkovou (134). Loňské Australian Open Muchová vynechala, před dvěma roky však překvapivě postoupila až do semifinále.

ONLINE: Muchová vs. Curenková Očekávaný start ve 3:00. Zápas budeme sledovat podrobně.

Třiatřicetiletá Curenková se v roce 2013 v Melbourne podívala až do třetího kola. V posledních osmi letech však šestkrát končila hned na úvodní překážce.

Kvitová jasnou favoritkou

Ve 32 letech nejzkušenější Češku Kvitovou (15) vyzývá v prvním kole Belgičanka Alison Van Uytvancková (70). Žebříčkově nejlépe postavená česká tenistka minulý rok počtvrté v kariéře vypadla na Australian Open v prvním kole. V Melbourne už to ale taky jednou dotáhla až do finále a jednou do semifinále.

ONLINE: Kvitová vs. Van Uytvancková Očekávaný start ve 3:00. Zápas budeme sledovat podrobně.

Soupeřky se v kariéře střetly dvakrát, přičemž vzájemná bilance je nerozhodná. Kvitová Belgičanku porazila v roce 2020 v Petrohradu, Van Uytvancková kontrovala na olympijských hrách v Tokiu.

České derby

Bejlek se pokusí zaskočit zkušenou krajanku Krejčíkovou (20.). Šestnáctiletá tenistka prošla kvalifikací už na loňském US Open, kde se však prvního vítězství nedočkala.

ONLINE: Krejčíková vs. Bejlek Očekávaný start ve 4:30. Zápas budeme sledovat podrobně.

Krejčíková minulý rok v Melbourne vypadla ve čtvrtfinále, což je i její nejlepší výsledek na Australian Open. V soutěžním zápase se obě hráčky ještě nestřetly.

Zažije Lehečka první postup?

Loni si Lehečka osahal všechny čtyři grandslamy, na žádném z nich však neprošel do druhého kola. Tentokrát mu v cestě stojí Borna Čorič (23), jenž po zranění stoupá žebříkem vzhůru. Při srpnovém triumfu v Cincinnati Chorvat porazil mimo jiné Nadala a Tsitsipase.

ONLINE: Lehečka vs. Čorič Očekávaný start ve 4:30. Zápas budeme sledovat podrobně.

S cenným skalpem na Australan Open přijíždí i Lehečka, jenž před dvěma týdny na United Cupu porazil Alexandra Zvereva. Solidně si počínal i na podniku v Aucklandu, kde ho po třísetovém souboji vyřadil až pozdější finalista Cameron Norrie.

Vybojovaná premiéra

Svrčina ve dvaceti letech poprvé uspěl v grandslamové kvalifikaci. Premiéru odehraje proti Španělovi Jaumemu Munarovi (62).

ONLINE: Svrčina vs. Munar Očekávaný start ve 4:30. Zápas budeme sledovat podrobně.

Španěl v letošním roce stále čeká na první výhru, v Puné i v Aucklandu vypadl v úvodním kole. Talentovaný český mladík může využít vítězné vlny z kvalifikace, kde postupně porazil Paula Jubba, Nicoláse Kickera a Leandra Riediho.

Pouť turnajem začíná také obhájce titulu Rafael Nadal ze Španělska, jenž narazí na mladého Brita Jacka Drapera, k prvnímu kolu nastoupí i loňský finalista Rus Daniil Medveděv či Řek Stefanos Tsitsipas. V ženské dvouhře se největší favoritka Iga Šwiateková z Polska střetne s Němkou Jule Niemeierovou.