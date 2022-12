Pro sportovní fanoušky. Získejte na 3 měsíce přístup k těmto živým přenosům v televizi

Americké ligy NHL a NBA

Pokud nemůžete spát a rádi sledujete živé přenosy sportů z amerických lig, kanály Nova Sport 1 a 2 nabízejí přenosy z hokejové NHL nebo basketbalové NBA.

Pokud chcete vidět, jak to válí Pastrňák za Boston Bruins nebo jak se bude letos dařit loňským vítězům NBA ligy Golden State Warriors, vzhůru do toho.

Pro fanoušky fotbalu

Evropském ligu UEFA je možné sledovat na programech Sport1 a Sport2, stejně jako konferenční ligu UEFA.

Sledovat ale můžete i poněkud exotičtější fotbalové ligy. Například nejvyšší francouzskou Ligue 1 na Nova Sport 1 a 2, FA Cup tamtéž, ale podívat se můžete i na zápasy Německého poháru, Fortuna liga Slovensko, na programech Sport1 a Sport2 můžete chytit i utkání Coppa Italia, Copa del Rey, kvalifikace na MS a EURO, turecké Süper Lig a další. Program Arena sport zase nabízí přenosy z holandské fotbalové ligy.

Pro tenisové a cyklistické fanoušky

US Open, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open, ATP turnaj mistrů, ATP Tour 1000, ATP Tour 500, ATP Tour 250. To je stručný výčet tenisových turnajů, které lze sledovat na programech Eurosport 1 a 2. Nejbližším turnajem je právě lednový Australian Open.

Tyto programy potěší také fanoušky cyklistiky, protože živě vysílají kompletní Tour de France, MS v cyklistice, italský závod Giro d´Italia nebo španělský La Vuelta.

Pro fanoušky formule

Nejen formule 1, ale také formule 2 a 3. Pro fanoušky rychlých kol jsou kanály Sport 1 a 2.

Další sezóna formule začíná počátkem března 2023 Velkou cenou Bahrajnu. Skončí 26. listopadu v Abú Zabí a bude obsahovat rekordních 24 závodů. Do kalendáře se vrací Katar a Čína, úplným nováčkem pak bude Las Vegas, kde se uskuteční předposlední závod ročníku 2023.

Co musím udělat, abych získal SledovaniTV na 3 měsíce zdarma? Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru

a pokračujte dále zlatým tlačítkem na aktivaci



a proveďte registraci



a proveďte registraci Po dokončení registrace máte účet na 3 měsíce aktivovaný zdarma Jak získat přístup k HBO MAX na měsíc zdarma? Jakmile budete mít účet na SledovaniTV a aktivovaný voucher, můžete se přihlásit také na HBO MAX

v pravém horním rohu



a vyberte operátora SledovaniTV



a vyberte operátora SledovaniTV Tam vyplňte login a heslo, které používáte na SledovaniTV, vytvořte si účet a potvrďte podmínky. Pozor, HBO Max nepodporuje v hesle tyto speciální znaky: „.,-/-ěščžáú)§¨*“ Platnost kódů je do 31. 3. 2023.

Na jeden účet u SledovaniTV je možné aktivovat pouze jeden kód.

Do služby SledovaniTV je možné se registrovat pouze na území České repoubliky.