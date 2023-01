Z vyvrhele je opět oblíbenec. Djokovič chce na Australian Open vyrovnat rekord

„Jsem velmi vděčný za energii, lásku a podporu, kterou jsem dostal,“ nezastíral dojetí poté, co v pátek sehrál tréninkovým zápas s domácím showmanem Nickem Kyrgiosem. Téměř 15 tisíc vstupenek na jejich cvičný exhibiční duel zmizelo za necelou hodinu, Srb bavil tanečky, interakcemi s diváky i kulišárnami s raketou.

Zkrátka si užíval, že se opět smí prohánět po areálu, v němž dobyl devět grandslamových titulů. Jubilejní desátý chtěl přidat loni, ale po známé kauze kolem jeho odmítavého postoje k vakcíně proti covidu a následném vyhoštění o turnaj přišel.

„Je to jedna z věcí, která s vámi zůstane po zbytek života,“ ohlíží se za traumatizující deportací.

Nyní však při útoku na desátou trofej z Australian Open žádným mimosportovním překážkám nečelí. Země uvolnila covidovou politiku, roušky zmizely, na turnaji dokonce teoreticky mohou hrát i nakažení tenisté, neboť pořadatelé výslovně uvedli, že testovat neplánují.

Novak Djokovič na tiskové konferenci před startem Australian Open.

Tamní vláda hvězdnému tenistovi prominula původní tříletý zákaz vstupu, který se automaticky pojí se zrušením víz. A zdá se, že ani fanoušci nechtějí Djokoviče provokovat a připomínat mu loňskou aféru. „Je skvělé, že je Novak zpátky,“ cení si i Kyrgios.

Srb se tak může plně koncentrovat na protivníky na kurtu, jejichž likvidaci zvládá v Austrálii mimořádně úspěšně. Vždyť tam vyhrál 52 z posledních 54 zápasů.

Do mise v Melbourne vstoupí zítra proti Robertu Carballésovi, figuruje v opačné polovině pavouka než turnajová jednička a obhájce titulu Rafael Nadal.

A právě svého velkého rivala plánuje nahánět, s 21 grandslamovými poháry na jeho rekord ztrácí jediný zářez. „Samozřejmě je to pro mě motivující,“ přiznal Djokovič na tiskovce před turnajem. „Chci být nejlepší a vyhrávat největší turnaje, proto pořád hraju na profesionální úrovni. Taky proto jsem se moc těšil do Austrálie, kde se mi v minulosti tolik dařilo.“

Mistrovskou bilanci v zemi ještě vyšperkoval minulý týden na podniku v Adelaide. V semifinále si poradil s Daniilem Medveděvem, ve finále pak proti Sebastianu Kordovi odvrátil mečbol.

„Cítím se ve velmi dobré formě, mám radost, jak jsem tam hrál. Své šance na Australian Open vidím pozitivně, i když vím, že v pavouku je hodně mladých a hladových dravců.“

A tak Djokovič před úvodním grandslamem sezony, který se rozbíhá dnes, zaujímá pozici hlavního kandidáta na titul.

„Ano, je jasným favoritem, jen možná ne tak velkým jako v minulosti,“ přemítá expert Eurosportu Boris Becker. „Nebude to pro něj snadné, má vysoká očekávání, chce dorovnat Nadalův rekord. Když ochutnáte zlato, stříbro vám nestačí.“

A upozorňuje, že při prognózách není radno podceňovat ani levorukého Španěla, který sice v sezoně prohrál oba dosavadní duely, ale loni se z podobné situace probil až k titulu.

Djokovič využil poslední dny k vykurýrování lehkého zranění zadního stehenního svalu, na něž si stěžoval po partii s Medveděvem v Adelaide. „Trochu mě to trápilo, ale věřím, že to není vážné. Jsem samozřejmě opatrnější a do tréninků nechodím naplno, abych si pošetřil energii.“

A kdyby mu náhodou na kurtu docházela, může ji dočerpat z přízně diváků. Opět jej totiž berou jako skvělého sportovce, který v jejich zemi rozkvétá a ukazuje svá nejlepší kouzla.