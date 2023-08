Lehečka postoupil na tenisovém turnaji ve Winston-Salemu do osmifinále

Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji ve Winston-Salemu do osmifinále. Pátý nasazený hráč, jenž měl na úvod volný los, porazil ve druhém kole po obratu Američana Mitchella Kruegera 2:6, 6:2, 6:3. O postup do čtvrtfinále generálky na US Open se utká s Němcem Dominikem Koepferem.