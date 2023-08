Že je Kája v top 10? Zadarmo vám nikdo nic nedá, ví tým Muchové před US Open

Do New Yorku, kde příští týden odstartuje závěrečný grandslam tenisové sezony, přicestovala v pondělí Karolína Muchová znavená, ale zároveň spokojená. Díky postupu do finále prestižního podniku v Cincinnati naznačila, že na blížícím se US Open může pomýšlet na daleké tažení.