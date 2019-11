Kapitány týmů na ATP Cupu budou také Becker, Safin a Muster

Švýcary na ATP Cupu nahradilo Bulharsko Švýcarské tenisty nahradí v premiérovém ročníku ATP Cupu Bulharsko s týmovou jedničkou Grigorem Dimitrovem. Švýcaři přišli o účast na lednovém turnaji v Austrálii poté, co se omluvil jejich nejlepší hráč Roger Federer, přičemž už dříve odřekl start i Stan Wawrinka. ATP ve středu dodatečně nominovala na základě žebříčkového postavení nejlepších hráčů zbývajících šest zemí, které zkompletovaly pole 24 mužstev. Vedle Bulharska si začátkem roku na turnaji zahrají Chile, Polsko, Uruguay, Moldavsko a Norsko.

Česko se podle očekávání ATP Cupu nezúčastní. Při ohlášeném konci kariéry Tomáše Berdycha je tuzemskou jedničkou až na 105. místě žebříčku Jiří Veselý.

Kromě Federera, jenž se omluvil koncem října z rodinných důvodů, se turnaje zúčastní všichni aktuální členové Top 10. Pořadatelé oznámili, že start přislíbilo 26 z nejlepších 30 tenistů světového žebříčku.

Turnaj, jenž navazuje na někdejší Světový pohár, se uskuteční od 3. do 12. ledna v Brisbane, Perthu a Sydney jako příprava na úvodní grandslam sezony Australian Open. Vítězové získají 750 bodů do žebříčku a největší díl z celkové dotace 15 milionů amerických dolarů.

Rozlosování ATP Cupu

Skupina A (Brisbane): Srbsko, Francie, JAR, Chile.

Skupina B (Perth): Španělsko, Japonsko, Gruzie, Uruguay.

Skupina C (Sydney): Bulharsko, Belgie, Británie, Moldavsko.

Skupina D (Perth): Rusko, Itálie, USA, Norsko.

Skupina E (Sydney): Rakousko, Chorvatsko, Argentina, Polsko.

Skupina F (Brisbane): Německo, Řecko, Kanada, Austrálie.