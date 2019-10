Federer vynechá premiérový ATP Cup, chce být s rodinou

Bez Federera se v nové soutěži pro 24 týmů Švýcarsko, jež bylo nalosováno do skupiny s Belgií či Velkou Británií, nepředstaví. Zatím má jistou účast 18 reprezentací na základě umístění svého nejlepšího hráče v žebříčku plus pořádající Austrálie, zbytek pole bude doplněno do 13. listopadu. Čeští tenisté jsou daleko za postupovými pozicemi.

„Po dlouhé diskusi s rodinou a týmem o celém příštím roku jsem se rozhodl, že tyto dva týdny během ATP Cupu budou dobré pro mou rodinu i můj tenis,“ uvedl Federer v prohlášení. „Určitě je to správné, pokud chci ještě nějakou dobu na okruhu hrát,“ dodal.

Nová soutěž se uskuteční od 3. do 12. ledna v Brisbane, Perthu a Sydney jako příprava na úvodní grandslam sezony Australian Open. Pořadatelé slibují hvězdné obsazení, i když Federer jim zkřížil plány. Srb Novak Djokovič či Španěl Rafael Nadal by nicméně chybět neměli.

Vítěz 20 grandslamů a dlouholetá světová jednička Federer už dříve ohlásil, že v příští nabité sezoně plánuje startovat mimo jiné na olympijských hrách v Tokiu i na antukovém Roland Garros, který v posledních letech často vynechával.