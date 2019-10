Žraloci z Ledenic jsou jednu výhru od softbalového titulu

Bude to zápas, který do Žraločí zátoky, jak místní říkají softbalovému hřišti, přiláká plno diváků. A v Ledenicích doufají, že si užijí mistrovské oslavy stejně jako v letech 2017 a 2018. To se tým z Českobudějovicka radoval z titulů v ženské extralize. Pokud teď potvrdí finálovou dominanci i mužský tým, bude slavit poprvé.

Žraloci uplynulý víkend zvládli doma první zápas 8:3, druhý bod v sérii přidali o den později v Břeclavi, kde zvítězili 8:1. „Už se díváme pouze na třetí finále. Neřešíme, jestli to byla vysoká nebo těsná výhra,“ prohlásil trenér Ledenic Jaroslav Korčák.

Břeclav v play off překvapila. Jako nováček soutěže skončila po dlouhodobé základní části až na předposledním sedmém místě. Do vyřazovací části postoupila díky letošnímu nesestupovému systému (v nové sezoně bude hrát extraligu deset týmů. Současnou osmičku doplní dva celky z první ligy, pozn. red.).

Jihomoravané ve čtvrtfinále vyřadili ambiciózní Havlíčkův Brod 3:1 a v semifinále Chomutov 3:0. „Nikdo od nich nečekal, že se dostanou takhle daleko. Jejich zahraniční hráči proto během play off museli odjet, protože neměli vyjednanou potřebnou administrativu,“ popsala zajímavost prezidentka jihočeského klubu Hana Korčáková. „Je to pro ně určité oslabení, ale rozhodně ne rozhodující faktor.“

V sezoně vyhrály Ledenice ze čtyř vzájemných zápasů tři a i ve finále si na soupeře od začátku věřili. „Soustředíme se na sebe. Víme, že máme zkušený kádr, aby podobné zápasy zvládal,“ dodal dále trenér. „Nic nepodceníme a uděláme maximum, abychom uspěli. Bylo by pěkné, kdybychom sérii ukončili doma.“

Softbalistky bojují o finále

Je obvyklé, že si při zápasech v Ledenicích navzájem fandí týmy mužů a žen. Tentokrát však budou muži bez podpory svých kolegyň, které čeká boj o postup do extraligového finále. Aby živily naději na třetí extraligový titul v řadě, musí dnes vyhrát v Kunovicích.

Semifinálová série je nerozhodná 2:2, i když Ledenice vedly po utkáních venku už 2:0. Ale nezvládly domácí odvety. „Mrzí nás to. Zápasy jsme si prohrály samy. Udělaly jsme poměrně hodně základních chyb jak v poli, tak na metách. Navíc nám onemocnělo několik hráček. Do zápasu šly jen se sebezapřením a na jejich výkonu se to bohužel projevilo,“ uvedla pálkařka a catcher družstva Jana Borovková.

Proto celý tým doufá, že se dá dohromady nadhazovačka a česká reprezentantka Veronika Pecková. „Naštěstí jsem antibiotika nedostala. Celý týden jsem odpočívala a snad budu do zápasu připravená,“ věří opora Ledenic.

Kunovice spoléhají v play off hlavně na americkou nadhazovačku Morgan Rayovou, která týmu výrazně pomohla ve třetím a čtvrtém zápase. „Musíme se zaměřit na útok. Základ bude ji prolomit. Hází hodně dobře,“ dodala Borovková s tím, že taktika týmu bude pokusit se skórovat jako první a dostat tím domácí pod tlak.

Pokud oba ledenické týmy dnes vyhrají, udrží naději na ještě významnější zápis do kroniky. Na historický double.