Žraloci z Ledenic jsou blízko zisku české softbalové dvoukoruny

Už dlouho nejsou jen do počtu. Naopak. Softbaloví Žraloci v posledních letech pravidelně hrají o nejvyšší příčky mezi českou elitou. I v konkurenci pražských top týmů.

Vedení jihočeského klubu vyhlásilo pro aktuální ročník dva velké cíle. „Když jsme seděli na předsezonní poradě, tušili jsme, že bychom mohli zabojovat o historický úspěch. Muži titul ještě nevyhráli a tým už dostatečně vyspěl, aby na to měl. Holky vyhrály poslední dva ročníky extraligy, takže tam jsme nechtěli cíle snižovat,“ uvedla prezidentka klubu Hana Korčáková.

Získat historický extraligový double, to je pro klub obrovská motivace. Ledeničtí slaví 20 let existence a v sobotu dostali první dárek - muži vybojovali titul. Poslední krok mohou následující víkend udělat ženy.

V mužské nejvyšší soutěži překvapila Břeclav, která jako nováček po dlouhodobé části skončila na sedmém místě. V play off ale vyřadila favority a překvapivě postoupila až do finále.

Do sobotního třetího utkání šli Jihočeši ve výhodě, protože vedli v sérii už 2:0 (8:3, 8:1). Tři směny se nikdo nedokázal na pálce výrazněji prosadit. Až ve čtvrté se to domácím povedlo. První bod získal Patrik Kolkus, druhý přidal Petr Frejlach. „Břeclav přijela připravená a hrála dobře. Bylo těžší se prosadit, minule jsme hráli v útoku daleko lépe,“ uvedl hlavní trenér Ledenic Jaroslav Korčák.

Jihomoravský tým výrazně změnil pro třetí finále taktiku a na jednotlivé pálkaře posílal vybraného nadhazovače. „Chvíli nám trvalo, než jsme se s tím poprali. Změnili i catchera,“ všiml si Korčák. „Klukům jsem říkal, že je jedno, jestli vyhrajeme vysokým rozdílem, nebo 1:0. Nechtěli jsme se dostat zbytečně pod tlak, že nemáme náskok. Soustředili jsme se na výhru.“

Když měli v sedmé směně hosté na pálce už dva auty, chytil Frejlach odpal Martina Maguly. Znamenalo to konec zápasu a začátek oslav v zaplněném areálu.

Hostující trenér po slavnostním ceremoniálu chválil útočnou sílu Ledenic a přiznal, že druhé místo bylo pro jeho tým maximem. „Soupeře jsme měli přečteného. Věděli jsme, co by na koho mohlo platit. Proto jsme udělali rošádu s nadhazovači,“ popsal taktiku břeclavský trenér Dušan Borbély. „Máme mladý tým a kluci potřebují čas. Je v nich obrovský potenciál. Teď jsme šťastní za to, čeho jsme letos dosáhli.“

Hlavním rozdílovým faktorem třetího finále byl výkon domácího nadhazovače Jaroslava Breníka, který dokázal hosty vynulovat. V zápase neměl slabší chvilku. „Byl fenomenální po celé play off a ve finále to potvrdil,“ řekl trenér Korčák.

Momentka z utkání softbalistů Ledenic.

„Všichni jsme předvedli soustředěný výkon. Po celý rok jsme se poctivě připravovali, abychom titul vybojovali. Je to zásluha celého týmu,“ uvedl skromně Breník, který po zápase potvrdil, že chce zůstat v Ledenicích i další sezonu.

A klub ho bude potřebovat, protože po titulu na Žraloky čeká Super Cup - softbalová obdoba fotbalové Ligy mistrů.

Úspěšný víkend mají za sebou i hráčky Ledenic. Vyrovnanou semifinálovou sérii s Kunovicemi dokázaly v sobotu ukončit na jejich hřišti, kde vyhrály 8:1. Všechny body získaly Jihočešky ve druhé směně.

„Samy jsme byly překvapené, že se nám podařilo vyhrát tak vysokým rozdílem. Dokázaly jsme prolomit jejich americkou nadhazovačku a to byl základ úspěchu,“ uvedla pálkařka Ledenic Jana Borovková.

Finále začalo hned v neděli a Ledenice musely k zápasu znovu cestovat. V Praze se utkaly s Eagles, které deklasovaly 13:1. Dvanáct bodů uhrály Jihočešky ve čtvrté směně. Domácím nepomohlo ani protočení tří nadhazovaček. „Dvanáct bodů za směnu jsme na této úrovni ještě nezískaly,“ dodala Borovková.

Ledenice vedou v sérii 1:0, a pokud o víkendu vyhrají doma oba zápasy, bude ledenický areál slavit znovu. Titul i historický double.