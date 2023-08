Kočař byl třetí na Světovém poháru v terénním triatlonu v Prachaticích

Vedle Forrisiera byl v sobotu rychlejší než Kočař už jen stříbrný Serriéres, který ovládl předchozí čtyři ročníky prachatického závodu.

„Výsledek je pro mě nad očekávání, takže jsem spokojený. Po druhém místě na mistrovství světa je to letos můj nejlepší výsledek. Ale bylo to hrozně těžký - letos jsem jel šest závodů a pokaždé bylo přes třicet stupňů, už by mohlo někde zapršet,“ řekl Kočař v tiskové zprávě k sobotnímu medailovému úspěchu na tratích 1500 m plavání, 33 km na horském kole a 10 km běhu v terénu.

Olympijský vítěz v cross country horských kol Jaroslav Kulhavý, který se od této sezony věnuje terénnímu triatlonu, skončil na 31. místě. Jeho výkon ovlivnily problémy se zády. V short tracku obsadil 23. pozici.

Karásková Erbenová uhájila na dlouhé trati páté místo o půl minuty před krajankou Janou Dubcovou. „Na své poměry jsem dobře zaplavala, ale na kole mi to pak ze začátku vůbec nejelo. Pak se to sice zlepšilo, ale běh byl utrpení. Na konci jsem se musela hodně kousnout, aby mě nedoběhla,“ uvedla.

V short tracku na tratích 0,4-7,6-2,4 km byla nejlepší Češkou sedmá Štěpánka Bisová.