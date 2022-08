Prachatická Xterra slaví 20 let. Češi míří vysoko, program zpestří letec Šonka

Letos je to dvacet let od doby, kdy se Xterra pořádala v Prachaticích poprvé. Stále je u toho rodina Piloušků. „Dva roky jsme měli pauzu, takže teď počítáme osmnáctý ročník. Ale letos slavíme hlavně těch dvacet let,“ prohlašuje hlavní pořadatel Michal Piloušek.

Oslavu zvýrazní význam závodu. Podnik je nadále součástí světového poháru a i tak by měl svou prestiž, ale mistrovství Evropy je ještě o úroveň výš. „Až o polovinu se zvedne počet účastníků. Není to ale jen o kvantitě, ale hlavně také o kvalitě,“ zdůrazňuje.

Na startu bude okolo 450 závodníků. Ve hře je finanční odměna 30 tisíc eur a bojuje se o minimálně 52 kvalifikačních míst na světový šampionát. Postupový klíč je složitější a týká se jen amatérských sportovců. Motivací však každopádně je. To samé může platit také pro novou trať.

Opravuje se hráz Křišťanovického rybníka, a tak pořadatelé museli změnit místo úvodní disciplíny. Zvolili rybník v nedaleké Ktiši. „Je to skvělé místo. Díky tomu můžeme využít vrchol Libín, který se nám dříve do plánů moc nehodil. Profil tratě bude vyhovovat jiným triatlonistům a pro řadu z nich to může být fajn změna po dlouhých letech,“ nabízí Piloušek.

Jestli Křišťanovický rybník nahradí ten v Ktiši natrvalo, to zatím jasné není. „Uvidíme až po samotných závodech. Nicméně je příjemné, že starostové obou obcí mají o závody velký zájem. S nadsázkou o to trochu bojují,“ tvrdí.

Cyklistický úsek hlavního závodu nově vede přes Miletínky a Chroboly směrem na Libín a poté přes Černou horu do Prachatic. Závěrečný běh bude finišovat na Velkém náměstí.

Mezi téměř pěti stovkami závodníků bude i 70 profesionálních triatlonistů. Celkově dorazí sportovci z více než 30 zemí světa. „Francouz Arthur Serrieres vyhrál poslední tři ročníky Xterry. Soupeřit s ním bude šestinásobný mistr světa Rubén Ruzafa ze Španělska, ambice mají i další silní Francouzi. Jsem zvědavý, co předvedou závodníci ze zámoří a Austrálie či Nového Zélandu. A šance má i Čech Lukáš Kočař,“ odhaduje Piloušek.

Kočař však nebude sám, kdo bude chtít na domácí trati uspět co nejlépe. Českými nadějemi jsou i Karel Dušek a Petr Soukup.

Diváky pobaví letec Šonka

Mezi ženami bude hlavní favoritkou Švýcarka Loanne Duvoisinová, útočit na ni budou silné Italky. Doma by ráda zazářila Jindřiška Zemanová, která v červnu vyhrála světový pohár v Itálii. Chybět naopak bude zraněná Aneta Grabmüllerová.

Program Xterry začíná v Prachaticích už dnes v podvečer dětskými závody a benefičním podnikem na pět a deset kilometrů. Hlavní závod startuje zítra ve 12 hodin u Ktišského rybníka, nejlepší by na prachatickém náměstí měli být kolem 14.40 hodin.

Na triatlonisty čeká 1,5 kilometru plavání, 33 kilometrů na horském kole a 10,5 kilometru terénního běhu. Zápolit se bude i ve štafetách a na kratších distancích.

Po letech s covidem se vrací i doprovodný program včetně koncertů na hlavním náměstí. Zaujmout může foodfest či letecká akrobacie Martina Šonky, plánovaná na nedělní dopoledne.

Akrobatický pilot Martin Šonka

„Po dvou letech bylo alespoň něco jistého. Zároveň nás do rozpaků uvrhla Národní sportovní agentura, která hodně dlouho nebyla schopná vyhodnotit grant. Až nedávno jsme se dozvěděli, že peníze nedostaneme,“ lituje. Pořadatelé tak museli výrazně šetřit. „Dělali jsme si co nejvíc věcí sami. Závodníci ani diváci by úspory však poznat ani neměli,“ věří Piloušek.

Tým Xterry si tak sám připravoval například trať na short track, který v neděli program uzavře. Do něj nastoupí 25 mužů a stejný počet žen s tím, že se nominuje dvacítka nejlepších, další tři závodníci do 23 let a pořadatelé mají dvě divoké karty v každé kategorii. V devět hodin skočí do vody ženy, v 11 muži. Zkrácený závod odvysílá ČT sport.

Registrace už skončily v týdnu. Pořadatelé si pro hlavní závod vyhradili 15 míst na zapsání na místě, 10 jich zbývá pro kratší klání.