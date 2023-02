Olympijského vítěze Kulhavého zlákala Xterra, chystá se do Prachatic

„Nehodlám být jen do počtu. Chci přijet na kole vpředu, a uvidíme, na co bude stačit můj běžecký výkon,“ uvedl 38letý cyklista.

Jak jste přišel na nápad vyzkoušet triatlon?

Už delší dobu jsem uvažoval, že si po cyklistické kariéře dám Ironmana. Takže je to pro mě takový start dlouhodobého cíle.

Bylo důvodem také to, že Xterra se jezdí na horském kole, které je vám bližší než to silniční?

Ano, i to byl důvod mého rozhodnutí. K horskému kolu mám přirozeně blíž, zároveň i technika běhu mi asi bude více vyhovovat v terénu. Další věcí je rostoucí popularita i lokace závodů Xterra.

Do Prachatic loni dorazily tisíce diváků na atraktivní závod short track. Věříte, že i v terénním triatlonu můžete jednou zažít diváckou kulisu jako na horských kolech?

Myslím si, že divácky je to celkově velmi zajímavé. Sledujete z jednoho prostoru kompletní triatlon a také depo, pořád se něco děje. Horská kola zvedla počet diváků až v posledních letech, kde to odstartoval především závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Věřím, že short track se k tomu může brzy přiblížit. Navíc se proslýchá, že právě Xterra short track by mohl být jako jeden z ukázkových sportů na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.

Připravujete se nějak speciálně právě na srpnový závod Xterra Czech v okolí Prachatic?

Ano, pro mě to bude jeden z hlavních závodů sezony. Už bych měl mít něco za sebou, pojedu domácí podnik, takže budu chtít zajet co nejlepší výsledek. Do Prachatic se těším, chystám se tam už dříve na obhlídku tratí.

Jaké si kladete cíle ve své první triatlonové sezoně?

To je těžká otázka. Rád bych minimálně z kola jezdil na úplném čele v jakémkoli závodě, postupně se pak chci posouvat dopředu i v celkovém pořadí. Mám plány, které směřují k Prachaticím a mistrovství světa v italském Molvenu.

Znáte některé budoucí soupeře, domácí nebo ze světa?

Znám kluky, se kterými jsem jezdil na horských kolech – Španěla Rubena Ruzafu a Belgičana Sebastiena Carabina. Oba jezdí ve světové špičce, z toho mi vychází, že není nereálné se k nim přiblížit.

Plavání, horské kolo a běh v přírodě. Který sport je pro vás nejtěžší? Horské kolo to asi nebude.

Předpokládám, že tím bude rozhodně běh. Jako cyklista jsem toho moc nenaběhal. Navíc je to pro mě nepřirozený pohyb, já ani moc nechodím. Bude to výzva.

Odborníci tvrdí, že plavání se těžko učí v pokročilém věku. Plaval jste v mládí?

V mládí jsem plaval vcelku dobře a už poměrně brzy. Následně jsem plavání zařazoval často do zimní přípravy, takže tam problém úplně nevidím. Samozřejmě stejně jako u běhu se budu muset věnovat technice a také něco odplavat, abych se posunul na určitou úroveň.

Obklopil jste se specializovanými trenéry pro nové disciplíny, tedy plavání a běh?

Ano, nyní na tom začínám víc pracovat. Posledních šest týdnů jsem si spíše zvykal na zařazení plavání a běhu ke kolu. Brzy ten poměr budu muset otočit. Nyní mě čekají první tréninky plavání s trenérem.

Xterra má stovky závodů po světě, ale jen sedm z nich je součástí světového poháru. Jeden hostí Tchaj-wan, Belgie, Česko, Německo a Itálie, dva jsou v USA. Kam všude zamíříte?

Aktuálně mám v plánu světový pohár v Německu, Belgii a samozřejmě v Prachaticích. K tomu další podniky Xterra mimo světový pohár, včetně domácího evropského Poháru Valachy man na Bystřičce, který mám víceméně za kopcem. Každopádně nejdůležitější závod pro všechny je mistrovství světa v Molvenu. Rozhodně nechci být jenom do počtu.