Nenávidím Poláky, psala ukrajinská gymnastka. Bylo to pod emocemi, omlouvala se

„Nenávidím tuto zemi z celé své duše a nejvíc lidi, kteří tu žijí. Jsem tu jen proto, že letiště v mé rodné Ukrajině je zavřené,“ napsala Nikolčenková v příspěvku na Instagramu poté, co se před několika dny vracela ze závodů ve Varšavě. Na její slova upozornil web obozrevatel.com . Dodala, že má od rána zkaženou náladu.

Její vyjádření pobouřilo bývalého generálního sekretáře polského svazu Piotra Dece. Ten na Facebooku napsal, že „doufá, že gymnastka nebude kvůli této hrůze už nikdy nucena vstoupit ani na okamžik do Polska“. A kontaktoval ukrajinskou federaci, aby se za vyjádření gymnastky omluvila.

Rodačka z Charkova však po několika dnech svá slova mírnila a omluvila se. Prý jednala pod návalem emocí. „Psychicky jsem se zhroutila. Kvůli válce v mé zemi ze mě vychází stres tak agresivním způsobem. Byla to emoční situace, které lituji. Nechci nikoho urazit. Prosím, neberte si to osobně. Nebyla jsem to já, ale emoce ve mně,“ napsala na Instagramu.

Ukrajinská federace na kauzu reagovala prohlášením, ve kterém oznámila zahájení disciplinární řízení. „Bylo zahájeno disciplinární řízení ohledně vyjádření gymnastky Vlady Nikolčenkové na její sociální síti. Další informace přineseme později,“ uvedl Ukrajinský svaz gymnastiky na Facebooku. Viceprezidentka svazu Irina Blochinová se pak zvlášť omluvila polské straně.

Jak web obozrevatel.com připomíná, Nikolčenková v roce 2021 oznámila přerušení sportovní kariéry poté, co prodělala covid a přestěhovala se do Spojených arabských emirátů. O rok později se potýkala s vážným zraněním ramene, které si vyžádalo operaci.

Letos se vítězka čtyř závodů Grand Prix vrátila do Kyjeva, aby pokračovala v kariéře. Na národním šampionátu skončila dvanáctá v absolutním pořadí a obsadila bronz ve cvičení se stuhou. Ve Varšavě, kde se nedávno zúčastnila akce Varšavský podzim vyhrála v kategorii B víceboj.