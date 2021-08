Ducár bude v Kanadě boxovat o jeden z menších titulů organizace WBC

„Je to jeden z Top 3 pásů WBC, pod světovým a stříbrným. Kdyby se mi podařilo získat tento International, mohl bych se dostat do pozice vyzyvatele o stříbrný,“ řekl Ducár na dnešním setkání s novináři. „Mít doma zelený titulový pás by bylo skvělé. Jen tak někdo to nemá,“ pousmál se.

A přestože Rozicki ještě v profiringu neprohrál a uspěl ve všech 13 dosavadních zápasech, Ducár věří, že má šanci uspět. „Je to rváč, bitkař. Má za sebou i nějakou kriminální minulost. Stoupne si do ringu a mlátí to hlava nehlava. Musím si pohlídat začátek, protože má explozivní sílu,“ řekl znojemský rodák na adresu svého soka. „Určitě nechci inkasovat čistý úder, i když si myslím, že mám tvrdou hlavu. V jeho stylu jsem viděl spoustu děr, takže věřím, že to klapne,“ uvedl Ducár.

S šestadvacetiletým Kanaďanem loni v únoru v Sydney boxoval i Vladimír Řezníček a prohrál k.o. „Nebavili jsme se o tom. Stačilo mi to, co jsem viděl na videu, a přesně mi to dokreslilo obrázek. On si tak stoupl, tři kola máchal rukama a podle mě to Vláďovi vzalo kondici a sílu. Pak inkasoval čisté, tvrdé údery. Na druhou stranu, Vláďa nemá úder a on byl ve třetím kole celý od krve. Hodně inkasuje, takže si myslím, že není neprůstřelný,“ řekl.

Ducár vyhrál devět z dosavadních 14 zápasů mezi profesionály. Čtyřikrát v řadě ale prohrál venku, i když třikrát v titulových zápasech. „Říkám si, že se to už musí zlomit, a doufám, že se to zlomí,“ podotkl. Z nezdarů ale na druhou stranu nedělá tragédii. „Nikdy se mi ani nesnilo, že budu jezdit po světě a v uvozovkách se bavit a živit boxem. Už to ale chce výhru. Sbírám zkušenosti na mezinárodní půdě a doufám, že už jich mám tolik, že jsem povyrostl,“ podotkl Ducár.

Prohry jej navíc zároveň motivují více trénovat. „Porážka mě namotivuje více než výhra. Lidi mi říkají, abych na to rychle zapomenul, ale já si to chci připomínat, abych věděl, že to už nechci zažívat,“ vysvětlil Ducár, kterého k titulovým zápasům posunula překvapivá výhra v září 2018 v Lille nad Francouzem Samuelem Kadjem, díky níž získal světový pás menší organizace WBF.

Poté ale v červnu 2019 v Johannesburgu neúspěšně bojoval s Jihoafričanem Kevinem Lerenou o pás světového šampiona organizace IBO, v listopadu v Paříži neuspěl v boji o frankofonní titul organizace WBC s Francouzem Hervem Lofidim, loni v březnu v Kazani nestačil na Rusa Alexeje Jegorova a letos v březnu prohrál v Londýně s domácím Chrisem Billamem Smithem na body. Mezi tím si připsal dvě výhry v českém prostředí.