Ducár v září v Kanadě boxovat nebude, provincie zakázala sportovní akce

„Myslel jsem, že když nás donutili se kompletně očkovat, tak tento problém odpadne. Nečekal jsem to, z kanadské strany nebyly žádné náznaky. Je to obrovské zklamání, do té přípravy jsem dal opravdu hodně, v létě jsem jí obětoval i čas s rodinou, hodně to mrzí,“ uvedl Ducár, který se nepříjemnou novinku dozvěděl v sobotu, týden před plánovaným zápasem.

Ducár bral zápas jako velkou šanci zviditelnit se a vrátit se na mezinárodním poli zpět na vítěznou vlnu. Čtyřikrát v řadě venku prohrál, i když třikrát v titulových zápasech. A přestože byl v profesionálním ringu neporažený Rozicki velkým favoritem, Ducár věřil, že jej může porazit.

„Je to rváč, bitkař. Má za sebou i nějakou kriminální minulost. Stoupne si do ringu a mlátí to hlava nehlava. Musím si pohlídat začátek, protože má explozivní sílu,“ řekl znojemský rodák o soupeři před několika dny. „Určitě nechci inkasovat čistý úder, i když si myslím, že mám tvrdou hlavu. V jeho stylu jsem viděl spoustu děr, takže věřím, že to klapne,“ uvedl Ducár.

Ve hře byla i změna dějiště, ale nakonec došlo k posunutí termínu. „Zápas se neruší, jen se přesunul, nejspíše na únor. Oni kalkulovali, že by změnili místo konání, ve hře byl třeba i New York, ale nakonec to vyřešili takto. Nemám jim to za zlé, chápu, že když chystáte domácí akci pro svého boxera, tak to nechcete přesouvat,“ řekl Ducár, jenž by se tak oproti původním plánům měl v říjnu představit v zápase v Česku: buď 3. října na galavečeru v Ústí nad Labem, nebo v pátek 15. října na několikrát odložené pražské akci Heroes Gate 24.