Ducár si věří. Billam-Smith v sobě nemá padoucha, míní český boxer

„Boxuje takový poloamatérský styl. Hodně na nohách, rychlý. Budu ho tlačit a snažit se dělat špinavý box, prostě mu to znechutím. Když ho budu takhle tahat deset kol, tak by to mohlo fungovat,“ plánoval Ducár před pondělním odletem do Anglie.

Ducár má na kontě mezi profesionály 13 zápasů, z nichž devět vyhrál. Na mezinárodním poli se výrazněji prosadil v září 2018, kdy nečekaně získal světový titul menší organizace WBF. V Lille tehdy knokautoval sedm sekund před koncem závěrečného 10. kola Francouze Samuela Kadjeho.

Další tři větší duely v zahraničí ale prohrál. V červnu 2019 v Johannesburgu neúspěšně bojoval s Jihoafričanem Kevinem Lerenou o pás světového šampiona organizace IBO. V listopadu poté v Paříži neuspěl v boji o frankofonní titul organizace WBC v křížové váze s Francouzem Hervem Lofidim a loni v březnu v Kazani nestačil na Rusa Alexeje Jegorova. Vždy prohrál na body.

„Jegorov a ostatní byli dospělí chlapáci. Tvrďáci. On mi přijde jako junák. Má přezdívku gentleman a on takový opravdu je, takový slušňák. Hodný kluk ze sousedství a to v ringu nepotřebuješ. Doufám, že ho porazím agresivitou. Myslím si, že v sobě nemá padoucha,“ podotkl Ducár.

Rodák ze Znojma nastoupí do souboje s Billamem-Smithem jako náhradník, Brit měl totiž původně boxovat s krajanem Deionem Jumahem. Již dlouho dopředu ale bylo jasné, že Jumah k zápasu nenastoupí.

„Oni původně chtěli Rumuna Alexandrua Jura, kterého stejně jako mě zastupuje (agent) Tarik Saadi. Jur ale není v přípravě, tak jim Tarik nabídl, že bych to vzal já. Nejprve to odmítli, ale před dvěma týdny řekli, že jo, což je od nich chytré. Tyhle zápasy na poslední chvíli jsou výhoda pro domácího borce,“ řekl Ducár.

Billam-Smith navíc podle všeho již delší dobu počítal s tím, že se utká právě s českým rohovníkem. „Viděl jsem nějaký rozhovor s ním a koukal jsem, že mě má hodně nastudovaného. Viděl všechny zápasy, zmiňoval, že jsem nebezpečný i deset vteřin před koncem. Že boxuji takovým a takovým způsobem,“ podotkl Ducár, jenž se s nadcházejícím soupeřem potkal před nedávnem na sparinzích v Lotyšsku.

Případná výhra by Ducára, který je ve světovém žebříčku webu boxrec.com dvaatřicátý, o dvanáct míst za Britem, mohla posunout k dalšímu většímu titulovému zápasu. Prohra by ale byla komplikace, i když samotný Ducár to tak nebere.

„Přirovnávám to k tenisu. I světová jednička nevyhraje každý turnaj. Děláme sport, kde není bedna. Nemáme druhé třetí místo. Je to výhra nebo prohra. Ve finále, když prohraju, tak jsem druhý s dvacátým na světě. Za mě to není komplikace. Nasbírají se další výhry a může se to zkusit znovu. Takhle to funguje,“ říká pragmaticky.