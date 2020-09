Neskutečné! Splněný sen, jásal v Troji bronzový kajakář Chaloupka

To už by nejspíš byl sportovní příběh prvního hanáckého vyslance ve slalomových brankách až příliš zázračný, na start pod pěti kruhy si bude muset minimálně čtyři roky počkat. Jenže na kanálu v Troji neměl Chaloupka ke smutku důvod, vždyť šlo o jeho první velkou akci v seniorské kategorii. A když navíc Švýcar Martin Thomas posbíral na trati šťouchy a sekundy, pověsil si 22letý mladík na krk bronzovou medaili.

„Je to neskutečné, vůbec jsem nečekal, že bych mohl být na úrovni, abych mohl mít na medaili. Je to splněný sen,“ jásal Chaloupka. A to se chtěl původně jen dostat do finále. Jenže s jídlem roste chuť a tak to ve sportu má být. Když byla šance na olympiádu, musel se o ni poprat. Přišel o ni nejspíš na desáté brance, kde ho na malý okamžik zachytil válec.

Medaile má pro něj i tak vysokou cenu. Jako kluk miloval fotbal, ale po zranění mu učarovala voda. Na Mlýnském potoku v Olomouci se učil techniku a sbíral první úspěchy. Před dvěma lety věděl, že pokud chce dál růst, musí do Prahy. V roce 2018 se stal mistrem světa do 23 let, od té doby ale musel na další úspěchy čekat. Až letos se stal mistrem republiky a vyjel si reprezentaci.

Teď má bronzový punc, že může uspět i mezi evropskou elitou, byť byla letos v Troji okleštěná covidem o Slováky či Brity. „Jsem si vědom, že nejlepší státy tady nebyly, vím, že ta konkurence byla nižší, ale to mi vůbec radost nesnižuje. Atmosféra mi přišla stejně super, moc všem fanouškům děkuju, ten kotel byl fakt slyšet,“ uvedl v tiskové zprávě rodák z Velké Bystřice.

V olomouckém klubu navíc vyrůstá další reprezentantka, teprve sedmnáctiletá Tereza Knebelová byla ve finále kanoistek šestá, navíc se stala společně s Terezou Fišerovou a Gabrielou Satkovou mistryní Evropy v hlídkách.