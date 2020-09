Počtvrté mistrem Evropy. Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí, říká Prskavec

Získal jste už čtvrtý evropský titul. Neberete to už trochu jako samozřejmost?

Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám opravdu nedávala moc šancí uspět, se mi to i tak povedlo na tom jediným možným velkým závodě. Hlavně doma, moc si toho vážím.

Finálovou jízdu už jste oproti těm předchozím jel na hraně rizika?

No, neměl jsem úplně štěstí v přesazených brankách nahoře, věděl jsem, že jsem tam něco ztratil. Pak mě přejezd 9, 10 taky trochu vypekl a věděl jsem, že musím dohánět. Pak jsem asi zariskoval víc než při nominačních závodech. Tohle je totiž jedna jízda a od čtvrtého místa dál už se to nebere. Člověk chce uspět a chce pro to udělat maximum. Riskoval jsem a na to, jak mi vršek trati nevyšel, dokázal jsem to pěkně dohnat.

Kajakář Jiří Prskavec se stal v Troji počtvrté slalomářským mistrem Evropy.

Druhému Kauzerovi jste nadělil půl sekundy.

Na startu jsem Peterovi říkal: Ale ty nemůžeš podruhé vyhrát v Praze (Kauzer ovládl předloňském ME v Tróji), to bys nás tady zesměšnil. A on na to: Tak to se chlapečku budeš muset snažit. Když jsem pak dojel do cíle a viděl, že on byl přede mnou vedoucí závodník, tak jsem se na něj tak usmál. Oba jsme věděli, jak se věci mají. To byl takový hezký moment.

Do areálu se dostalo jen 1000 lidí včetně závodníků, realizačních týmů. Přesto, kulisa byla hodně slušná.

Bylo to moc pěkné. Nebyl tady sice takový dav jako normálně, ale o to víc se fanoušci snažili a tlačili nás do cíle. Moc nám to pomohlo hlavně v posledních částech trati.

Byly to velké nervy?

Nemůžu říct. Tenhle týden jsem se ohromně těšil, závodníky – kamarády z cizích zemí jsem neviděl fakt půl roku a moc jsem se těšil na to, že si konečně zazávodíme. To se mě drželo po celou dobu, jsem rád, že jsem to dokázal udržet, abych předvedl nejlepší jízdu ve finále.

Letos jste vyhrál 7 z 8 závodů. Jak ladíte takhle skvělou formu?

To opravdu nevím. Doufám, že hlavně na příští rok ji naladím tak, abych vyhrál klidně jenom jeden, ale ten nejdůležitější závod.

Který to asi bude…

To se neříká, ale věřím, že si to tam dopíšete sami (smích).

Co si do příští olympijské sezony odnášíte?

Odnáším si z toho to, že příprava na letošní sezonu se perfektně povedla, pokusím se ji napodobit, i když s přípravou v Austrálii to nevypadá úplně dobře, i když existují nějaké dobré alternativy. Formu každopádně budu ladit na léto příštího roku, je na to dost času a já se na tu dřinu těším.

Jak se ladí forma v době tolika omezení?

Máme tu výhodu, že příští sezonu neladíme na jaro, ale až na léto. A na vodě jsme dost v bezpečí, není to kontaktní sport, jsme tam sami a opravdu to můžeme dělat kdekoliv. Kor když hlavní sezona přijde později, můžeme vyhledat i lehčí vodu. Budu se koukat na alternativy zimní přípravy a tím, že Trója je dostatečně podobná tokijskému kanálu, většinu času tak můžu odtrénovat tady v Tróji a věřím, že to bude fungovat.