Loni to pro ni byla odměna za všechnu dřinu, kterou parkurovému sportu obětovala. Představit se při vrcholu sezony v O2...

Pardubicím vládnou domácí koně. Zahraničním chybí síla, říká Váňa

Už je to dvacet čtyři let, co cílem Velké pardubické proběhl na první pozici britský valach It’s A Snip s Charlesem...