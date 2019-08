Dvě Britky se držely za ruce, vítězství tím darovaly Bermuďance vzadu

I když závod startoval už v půl osmé ráno, provázelo ho vedro a organizátoři proto zkrátili závěrečný běh z deseti na pět kilometrů.

Duffyové horko a vlhko vyhovovaly. „V takovýchhle podmínkách závodím ráda, takže jsem se cítila dobře. Šlo hlavně o to si to taky vyzkoušet,“ uvedla světová šampionka z let 2016 a 2017.

„Bylo skvělé si zase s holkama zazávodit. Přes rok jsem takovou intenzitu nezažila a někdy jsem si myslela, že už to ani nepůjde. Tohle je ideální scénář,“ řekla jedenatřicetiletá triatlonistka, kterou dlouho trápilo zranění nohy.

Cílem proběhla jedenáct sekund po Learmonthové a Taylorové Brownové, které podle triatlonové unie ITU nevyvinuly dostatečné úsilí v boji o prvenství.

Závod byl současně příležitostí pro některé triatlonistky vybojovat si účast na hrách v příštím roce. Muži budou závodit v pátek. Čeští reprezentanti v Tokiu nestartují.