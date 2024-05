Triatlonistka Kuříková uhájila místo na OH, přestože jí závod v Cagliari nevyšel

Kuříková držela před startem závodu na Sardinii v žebříčku poslední postupové místo. Žádná ze soupeřek, které ji ještě mohly ohrozit, ale nepředvedla takový výsledek, aby ji přeskočila. Zimovjanová byla čtvrtá pod čarou a k postupu potřebovala skončit nejhůře dvanáctá a zároveň doufat v zaváhání jiných soupeřek.

„Na začátku sezony se zdálo, že mám dostatečné množství bodů, pak se ale všechno neskutečně zamíchalo. Takže to byl boj až do poslední chvíle a bylo těžké se s tím vyrovnat. Ten tlak ale limitoval také další holky, protože měly podobné pocity jako já a dneska nás ten závod nedokončilo hodně,“ uvedla Kuříková v tiskové zprávě. „Teď budu mít dva měsíce na to, abych se pořádně přichystala na Paříž. Tlak opadne a já se budu moci koncentrovat na závod,“ dodala.

Kuříková měla postup ve svých rukou. Nikdo by ji nemohl ohrozit, pokud by dokončila nejhůře na 34. místě. Už po plavecké části ale bylo jasné, že tuto podmínku zřejmě nesplní. Po 1500 m plavání vybíhala z vln Středozemního moře na 51. místě s více než minutovou ztrátou. V cyklistice se její situace dál zkomplikovala, jela v poslední skupině, ze které odpadla a následně ze závodu odstoupila.

Zimovjanová šla po plavání do depa jako jednačtyřicátá, na kole bojovala ve skupině o 27. místo se ztrátou 3,5 minuty na vedoucí balík. Desetikilometrový běh v horkých podmínkách pak zakončila na 47. příčce.