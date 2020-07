Poprvé v životě jsem neprohrál sprint, smál se v Račicích triatlonista Volár

„Vyběhl jsem rychle, ale cítil jsem, že mě Honza Čelůstka sbíhá, tak jsem trochu zpomalil a stal se z toho hodně taktický závod. Běželi jsme pak ještě s dalšími dvěma závodníky, kteří zkoušeli nastupovat,“ popisoval Volár.

„Před finišem jsem si trochu odpočinul, abych nabral síly, a nakonec se mi povedlo poprvé v životě neprohrát sprint,“ smál se v cíli vítěz, který po dopoledním úspěchu přidal druhý triumf v rámci jediného dne. Druhý Tomáš Zikmund na něho ztratil necelou vteřinu, třetí Jan Čelůstka tři vteřiny.

V intervalovém závodě dlouho vedl Jan Čelůstka, který šel na start s číslem 11 a po většinu závodu si držel před svými soupeři náskok. Až s číslem 52 ho předstihl Jan Volár, který si připsal nejrychlejší časy v běžecké i cyklistické části a zvítězil v čase 36:23 s náskokem 24 sekund. Za Janem Čelůstkou pak byl třetí Lukáš Kočař.

Mezinárodní sezona je z důvodu epidemie koronaviru stále přerušena, proto se do Račic mohla sjet kompletní česká reprezentace v čele s olympioniky Vendulou Frintovou a Janem Čelůstkou. Po několika letech se na závodě českého poháru představila i Petra Kuříková, která dlouhodobě žije a trénuje ve Švýcarsku. Zatímco v intervalovém závodě skončila až pátá, v super sprintu kralovala.

„Já jsem nevěděla, že dopolední závod se počítá do českého poháru samostatně, a považovala jsem ho jenom za semifinále. Stejnou informaci jsem dala i holkám ze Švýcarska. Díky tomu jsme pak byly odpoledne čerstvější než ostatní holky,“ líčila Kuříková.

Triumfu v Račicích si cenila. „Bylo mi jasné, že to bude boj až do cíle, ale na druhou stranu vím, že běh mám trochu lepší než soupeřky, takže jsem doufala, že to potvrdím,“ zářila Kuříková.

V intervalovém závodě se naplno ukázaly obrovské běžecké kvality Venduly Frintové, která zvítězila v čase 41:10, s náskokem dvou vteřin. Po plavecké části přitom musela odstát desetisekundovou penaltu za pozdní uložení věcí do depa. Druhá skončila Iveta Fairaislová, třetí byla v cíli jen o další vteřinu později Romana Gajdošová.