Hansen, král cyklistické Grand Tour, si v Račicích zkusil triatlon

Na sprint-distancích (plavání 0,75 km – kolo 20 km – běh 5 km) obsadil 3. příčku, na intervalového půlironmana (1,9-90-21) už svolení týmových šéfů z belgické stáje Lotto/Soudal nedostal. Chystá se totiž na podzimní Tour de France.

V Labe aréně nechyběla ani ironmanská legenda Petr Vabroušek. „Já to tady mám moc rád, je to pro mě domácí aréna. Už před pětatřiceti lety jsem zde závodil jako veslař, v roce 1998 tu jel svého prvního ironmana, loni v září jsem tady dal rekord v ultramanovi. A teď jsem tu potkal oba bratry,“ říkal webu aktivtono.cz 47letý veterán.



Právě s Hansenem se Vabroušek toužil aspoň chvíli poměřit, jenže ve chvíli, kdy ho nadupaný silničář předjížděl, utrpěl defekt zadního kola a poslední dva kilometry dojel jen s obtížemi. V cíli pak skončil sedmý i za třetím Hansenem.

Toho předstihli ještě František Schoval (2BWinner team) a excelentním výkonem start–cíl ve vedení (čas 58:51 a čtyřminutový náskok) nedávný juniorský reprezentant, účastník loňského světového šampionátu do 23 let, Tomáš Zikmund z Příbrami.

Už 39letý Hansen, původem biker a vítěz Crodcodille Trophy, který žije už patnáct let ve Frýdlantu nad Ostravicí v Beskydech, ale vůbec nesmutnil. „Byl to výjimečný úlet, ale velmi zajímavý. V této koronavirové době mě takový závod konečně probudil, byl to pro mě tvrdý test,“ usmíval se Hansen.