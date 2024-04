Badmintonistka Švábíková se postupem do osmifinále ME přiblížila účasti na OH

„Byl to hodně těžký zápas a jsem moc ráda, že jsem ho vyhrála. Kdo by čekal, že po celém roce, kdy objíždíme neustále turnaje, se o postup na OH rozhodne na poslední akci,“ řekla organizátorům turnaje Švábíková. „S Ukrajinkou Buhrovovou jsem už jednou prohrála, takže jsem jí to oplatila. Je úžasné, že se mi to podařilo,“ doplnila.

Třiadvacetiletá Švábíková získala první set po třech odvrácených setbolech poměrem 28:26. Také ve druhé sadě zvládla vyrovnanou koncovku a uspěla 21:19. Připsala si důležité body do světového žebříčku a nejspíš si zajistila účast pod pěti kruhy. Právě Buhrovová byla jednou ze soupeřek, s níž Švábíková v evropské části kvalifikace o jedno ze zbývajících postupových míst bojovala.

V turnaji již nepokračují deblisté Adam Mendrek a Ondřej Král, kteří v úterý podlehli skotským bratrům Christopheru a Matthewovi Grimleyovým 0:2 na sety. O jejich postupu na OH v Paříži rozhodnou výsledky soupeřů na panamerickém šampionátu.