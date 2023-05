Badmintonistům začíná olympijská kvalifikace, uspět chtějí Louda i Švábíková

Čtyřiadvacetiletému Loudovi patří ve světovém žebříčku 66. místo, v redukovaném pořadí je však na hranici postupu. Rodák z Plzně se může stát po Tomaszi Mendrekovi a Petru Koukalovi třetím českým badmintonistou pod pěti kruhy. O body bojuje Louda už tento týden na turnaji v Mexiku. Systém kvalifikace zohledňuje deset nejlépe hodnocených turnajů pro hráče nebo pár za 52 týdnů.

„Budu objíždět turnaje po celém světě a potřebuji vybojovat co nejvíce bodů,“ řekl Louda v tiskové zprávě. „Do konce roku už mám představu, jakých akcí se zúčastním. Pojedu do Afriky, Jižní Ameriky, Asie. V průměru se účastním dvou turnajů za měsíc. Nejlepší strategií je jezdit na největší turnaje, kde je možné získat nejvíce bodů. O to se budu snažit,“ doplnil.

Čtyřnásobný mistr republiky vynechal úvod sezony kvůli zranění nohy. Po návratu trénoval hlavně s rychlými hráči, soustředil se na útok i různé kombinace. „Zároveň se nechci dostat do fáze, že bych musel hrát ve stresu kvůli bodům. Mám natrénováno, pojedu na turnaje jako předtím, kde jsou velké haly a stejné míče. O olympiádu ale budu bojovat, protože je mým velkým snem,“ uvedl Louda.

České badmintonisty připravuje letos Oscar Martinéz ze Španělska. Šestadvacetiletý kouč spolupracoval v minulosti také s olympijskou vítězkou a trojnásobnou mistryní světa Carolinou Marínovou.

„Hodně jsme s ním zapracovali na analýzách zápasů. Poučili jsme se z videí. Trénovali jsme konkrétní situace a rozhodování v rychlosti. V rámci přípravy proti nám hráli třeba tři badmintonisté, simulovali jsme rychlou hru a reakce,“ líčil Mendrek.

Spolu s Králem mu patří v deblovém žebříčku 66. místo. „Kdybychom se chtěli dostat do Paříže, potřebovali bychom být do 30. místa na světě a ani to by ještě nebylo na sto procent. Z Evropy postupují tři až čtyři páry,“ dodal Mendrek.