Česká badmintonová jednička Švábíková už myslí na olympijské hry

Čím to, že nehraje extraligu za Klimkovice, odkud je a kde mezi českou elitou začínala?

„S taťkou a mamkou jsme před pěti roky založili vlastní klub v Ostravě, abych byla svobodnější, protože když jsem se v šestnácti letech stala mistryní republiky, bylo toho na mě najednou strašně moc,“ odpověděla dvaadvacetiletá Švábíková. Připomněla, že měla povinnost hrát za klub soutěže juniorské i dospělých, k tomu v obou kategoriích i reprezentovala. „A nikdo nechtěl ustoupit, abych nemusela hrát všechno. Všichni mi říkali: Je to tvoje povinnost. S taťkou jsme se shodli, že to tak nejde. Byla bych za pár let odvařená. A tak jsme založili vlastní oddíl.“

Budovali ho od začátku, od nejnižší soutěže. Začínali se dvěma hráčkami – s Terezou a Marii Růžičkovou. „Postupně jsme se rozšiřovali a dnes jsme už jeden z největších klubů v Ostravě,“ upozornila Švábíková. Smíšené družstvo B. O. Chance Ostrava se letos probojovalo do 1. ligy. „V ní jsme mohli být už minulý rok, jenže byl covid, takže soutěže se nedohrály,“ řekla Švábíková.

Jak soupeřky braly, že proti nim ve druhé lize nastupuje česká jednička? „Nebyly rády, bály se. Ale hrála jsem co nejméně, snad tři zápasy, a spíše čtyřhru. V play off a kvalifikaci o postup jsem nastoupila asi čtyřikrát.“

Švábíková naznačila, že od příští sezony by ostravský klub mohl hrát extraligu...

„Nechci nic zakřiknout, nic prozradit, ale jeden z klubů nám nabídl, abychom převzali jeho místo,“ přiznala badmintonistka, která zároveň působí v dánském Landhoji. „Tam jsme nejvyšší soutěž hráli, ale měli jsme spoustu zahraničních hráčů a trenér řekl, že chce dát šanci mladším. Pustili jsme tak nejvyšší soutěž a začali hrát tu nižší. Mí spoluhráči a spoluhráčky jsou ročníky 2005, 2004, 2003. Naše vize je dostat se mezi elitu s tak mladým týmem.“ Právě v Dánsku se Tereza Švábíková většinu roku připravuje. Má tam trenéra, přítele...

K tomu studuje na Ostravské univerzitě trenérství a sportovní výkonnost. Ostatně univerzita ji prostřednictvím projektu Univerzitní sport (UNIS) podporuje stipendiem.

„Dánský badminton je nejlepší v Evropě. Mají olympijského vítěze (Viktor Axelsen),“ vysvětlila, proč přijala nabídku z dánského klubu. „Nahoru sice jdou Francie, Anglie, Německo, ale Dánové jsou pořád na té nejvyšší světové úrovni. Na letošním mistrovství světa byli v týmech chlapi třetí a ženy páté.“

Švábíková si pochvaluje spolupráci mezi oběma kluby, v nichž působí. „Nejen my s Maruškou (Růžičkovou) hrajeme za ně, ale oni i za nás. Společně jezdíme i na soustředění.“ Loni hrála rovněž španělskou ligu. „Ale teď už zřejmě nebudu, protože do března běží kvalifikace na Evropské hry. A pak začne boj o olympiádu. Chci se soustředit na budování co nejlepší pozice ve světovém žebříčku, abych měla co nejvíce bodů.“

Momentálně je 110. badmintonistkou světa. „Kvůli covidu máme zmrazený žebříček, máme v něm body ještě z roku 2019, takže přede mnou je asi sedm holek, které už nehrají...“

Tudíž by se brzy mohla dostat do světové stovky. „A to by pro mě byla dobrá startovací pozice na olympijskou kvalifikaci.“

Česká badmintonová jednička přiznává, že olympijské hry v Paříži 2024 jsou pro ni velkou motivací. „Tokio mi loni uteklo o nějakých čtyři pět míst, a to jsem byla zhruba sto třicátá na světě...“ připomněla.

Olympijská kvalifikace se rozjede příští rok. „A rok před hrami je specifický v tom, že všichni jezdí na co nejvíce turnajů. Normálně by jich odehráli nějakých patnáct, ale když je kvalifikace, zvládnou jich i pětadvacet.“ Do kvalifikace se totiž započítá deset nejlepších výsledků. A podle nich se 32 hráček dostane do Paříže s tím, že světový žebříček bude redukovaný – z každé země mohou postoupit nejvýše dvě hráčky.

Z Češek by Švábíkovou mohla ohrozit jen Kateřina Tomalová z extraligových Klimkovic, která je 128. na světě. „Káča je moje kamarádka. Když jsme spolu začaly jezdit na turnaje, bylo mi čtrnáct a Kačce nějakých dvaadvacet. Nevím, jak dlouho ještě chce hrát, ale máme dost talentovaných hráček. Jen nevím, zda už jsou dostatečně silné.“