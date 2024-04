Házenkářky na ME vycestují do Maďarska, vyzvou i loňské medailistky

„Myslím, že to je velmi dobrá skupina. Podle mě půjde o nejvyrovnanější skupinu na šampionátu,“ uvedl v nahrávce svazu pro média norský trenér české reprezentace Bent Dahl. „Navíc půjde o novou zkušenost, protože s Rumunskem s Srbskem jsme ještě nehráli,“ dodal.

Ženského evropského šampionátu se poprvé zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva týmy postoupí do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné čtvrtfinálové skupiny. Turnaj budou od 28. listopadu do 15. prosince hostit Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko. Zlato obhajují Norky.

Program českého týmu Pátek 29. listopadu: Česko - Rumunsko. Neděle 1. prosince: Česko - Srbsko. Úterý 3. prosince: Česko - Černá Hora.

Češky se představí na čtvrtém z posledních pěti mistrovství Evropy, na minulý šampionát před dvěma lety se ještě pod předchozím trenérem Janem Bašným neprobojovaly.

Na letošní turnaj je dovedl kouč Dahl, jemuž po sezoně vyprší smlouva a není jisté, zda bude u týmu pokračovat. Českým maximem na Euru jsou dvě osmá místa z let 1994 a 2002.

Dahlovy svěřenkyně byly v nejhorším ze čtyř výkonnostních košů a už před losem věděly, že se vyhnou Ukrajině, Turecku, Faerským ostrovům, Portugalsku a Slovensku. Z nejsilnějšího prvního koše dostal český tým Černohorky.

Balkánská země na předloňském Euru získala bronz, v roce 2012 dokonce kontinentální šampionát ovládla. Na prosincovém světovém šampionátu Černohorky v souboji o sedmé místo porazily český tým 28:24. „Hrají specifickým balkánským stylem a na mistrovství světa jsme s ním měli problémy. Ale myslím, že nejsme bez šance,“ uvedl Dahl.

Z druhého koše přisoudil los národnímu celku Rumunky, které na předloňském Euru obsadily 12. místo. „Působil jsem u jejich reprezentace a hodně hráček znám. Navíc trénuji v tamní lize, takže o nich budeme mít hodně informací,“ řekl norský kouč.

Srbky na minulém kontinentálním mistrovství skončily patnácté. „Srbsko mělo na posledním šampionátu nový a mladý tým a bude zajímavé, jak budou vypadat v prosinci. Ale historicky vždycky poskládají kvalitní tým,“ uzavřel Dahl.