Dlouhá série skončila, stolní tenisté Havlíčkova Brodu poprvé prohráli

Souboj s TTC Ostrava 2016 zahajoval i končil Dmitrij Prokopcov, ovšem ani v jednom utkání nebyl úspěšný. Nejprve podlehl Jakubu Kleprlíkovi a v rozhodujícím pátém utkání pak nestačil na Filipa Delinčáka

Ani vítěz však před rozhodujícím duelem nebyl v optimálním psychickém rozpoložení. „Musím přiznat, že když jsem šel za stavu 2:2 na rozhodující zápas, tak jsem byl pod velkým stresem. Vůbec to pro mě nebylo lehké,“ svěřil se Delinčák. „Ale pak jsem si řekl, že to zvládnu, že udělám všechno pro to, abych vyhrál. A povedlo se,“ oddychl si osmnáctiletý rodák ze slovenské Čadce.

Porážka po takové době sice hráče HB Ostrov mrzela, nicméně na svém dlouhodobém plánu kvůli ní nehodlají nic měnit. Stále jsou rozhodnutí obhájit loňský titul. Aktuálně jim v tabulce patří druhé místo.

„Samozřejmě se budeme dál snažit, abychom ten rok zvládli, i když je jasné, že to nebude jednoduché. Jsou tam další velmi dobré týmy,“ poznamenal Kanta.