Brodský stolní tenista Tregler: Nejsme kapela, abychom jen vyhrávali

V prvních dvou kolech se hraje skupinovým systémem, přičemž do další fáze soutěže postupují vždy dva nejlepší celky z každé ze čtyř skupin. A k nim se poté přiřazují týmy, které neuspěly v Lize mistrů. Od čtvrtfinále se pak hraje vyřazovacím způsobem na dva zápasy: systémem doma – venku.



„Všichni se strašně moc těšíme. Jsme rádi, že to dopadlo takhle a hrajeme zrovna Europe Cup. Protože to chvíli vypadalo, že bychom měli jít ještě do nižší soutěže,“ uvedl lídr brodského HB Ostrov Tomáš Tregler.



Dalším pozitivem je to, že souboje jedné ze skupin bude hostit havlíčkobrodská Birell Aréna. „Tudíž nemusíme nikam cestovat a můžou nás přijít povzbudit fanoušci. A já doufám, že jich dorazí hodně a že nás poženou,“ svěřil se s přáním třicetiletý rodák z Berouna.

Program Europe Cup 2021/22 zápasy HB Ostrov Pátek 22. října

12.00 HB Ostrov – Monte Porreiro (Šp.)

20.00 HB Ostrov – Auderghem (Belg.) Sobota 23. října

12.00 HB Ostrov – Juncal (Port.) Neděle 24. října

11.30 HB Ostrov – Kyjev (UKR)

všechny zápasy ve skupině hostí Birell Aréna v Havlíčkově Brodě

Kromě pořádajícího HB Ostrov se v Brodě od zítřka do neděle představí týmy z Portugalska (GDCS Juncal), Španělska (Club Tenis de Mesa Monte Porreiro), Belgie (Logis Euderghem TT) a Ukrajiny (Fortuna Kyjev).



Silní budou Portugalci

Na postup myslí nejen domácí tým, ale mezi favority by se měl řadit zřejmě i portugalský GDCS Juncal, který v září neúspěšně usiloval o postup z kvalifikace Ligy mistrů.

„Já se musím přiznat, že jsem se na soupisky ostatních týmů ještě moc nedíval, ale Michal Obešlo tam pár kluků zná, takže se na ně určitě dobře připravíme,“ ujišťoval Tregler. Havlíčkobrodští stolní tenisté mají v posledních dnech dost nahuštěný program. Nejprve se prezentovali na domácím šampionátu jednotlivců, kde konkrétně Tregler skončil těsně před finále, poté je čekal další extraligový souboj v Ostravě a nyní tedy Europe Cup.

„Je pravda, že je to teď docela náročné. Nejhorší bylo cestování do Ostravy. Hned tam, hned zase zpátky a znovu. Proto jsme tak rádi, že teď nikam cestovat nemusíme. Určitě to bude lepší,“ hlásil český reprezentant. Svoji poslední poznámku přitom směřoval k minulému týdnu, kdy HB Ostrov poprvé po dlouhých měsících ochutnal hořkost porážky. Loni v extralize neprohrál jediné utkání a vítězně pro něj skončily i úvodní čtyři duely letošní sezony, nicméně v Ostravě prohráli svěřenci Bohumila Vožického 2:3.

„Jednou to přijít muselo. Ostatně nejsme kapela, abychom pořád jen vyhrávali,“ vysvětloval s úsměvem Tregler. „A je dobře, že to přišlo teď, a ne třeba až někdy v play off,“ doplnil.



V úvodu nového ročníku řešil klub také nepříjemnost ohledně šéfa HB Ostrov. Miroslav Jinek se letos v září ocitl náhle ve vazbě – a to spolu s několika dalšími lidmi.

„Jde spíše o nedorozumění a věříme, že se velmi brzy vysvětlí,“ tvrdil na začátku října Martin Soukup z advokátní kanceláře TMS, jež brodského podnikatele zastupuje.

A jeho slova se nyní naplnila. „Míra je zpátky, všechno dobře dopadlo. V poháru nás tudíž zase požene dopředu. Jako správný motor,“ radoval se Tregler.