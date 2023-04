Stolní tenisté Havlíčkova Brodu se mohou ve středu večer radovat z finále

„Tohle je play off, rozhodují dva tři míčky v zápase. Je úplně jedno, kdo je favorit,“ nechal se slyšet hrající trenér HB Ostrov Dmitrij Prokopcov. V nedělním domácím vítězném souboji se ve skvělém světle představil především Pavel Širuček, jenž vyhrál oba svoje zápasy. Nejprve porazil 3:1 Michala Beneše a poté vyprovodil hladce 3:0 také Mohameda Shoumana.

„Herně mi sedí,“ hlásil po utkání s brzy třicetiletým Egypťanem Širuček. „Hrál jsem s ním několikrát a vím, že i když zahraje nějaký super míček, tak mě to tam třeba i se štěstím spadne. Takhle to prostě občas je, já si na něj věřím a on to má asi taky trochu v hlavě. Jsem rád, že jsem udržel koncentraci, celou dobu jsem předváděl svoji hru, a podařilo se to,“ radoval se.

Středeční čtvrté semifinálové utkání začne v Liberci v 18.00.

To havlíčkobrodské ženy už mají po sezoně, v semifinále podlehly Hodonínu 0:2 na zápasy.

Nicméně smutnit rozhodně nemusí. Extraligu totiž letos hrály poprvé, přičemž se hned dostaly mezi čtveřici nejlepších účastníků.

„Vzhledem k celé sezoně, kdy občas nebyl tým v celé sestavě, tak to holky dotáhly opravdu daleko. Čtvrté místo je skvělé,“ pochvaloval si na Facebooku HB Ostrov šéf brodského klubu Miroslav Jinek.