Je tu superfinále. O vítězi extraligy stolních tenistů rozhodne jediný zápas

„Možná jdu proti sobě, proti Brodu, proti svému týmu. Ale mně se to hrozně líbí,“ říká majitel a manažer HB Ostrov Havlíčkův Brod Miroslav Jinek, který je tvůrcem této revoluční změny. „Viděl jsem to v Polsku, viděl jsem to v Německu. A moc se na to těším.“

Úřadujícího českého šampiona a vítěze základní části v Havlíčkova Brodu vyzve v zápase o vše zvučný sok, El Niňo Praha. „Od revoluce jsou asi nejúspěšnějším českým klubem,“ respektuje kvality soupeře Jinek. „My jsme ale zase nejúspěšnější tým v novodobé historii. Do utkání jdeme sice pokorně, ovšem se vztyčenou hlavou.“

Přesto Jinek tvrdí, že mírným favoritem jsou hráči pražského celku. A to nejen proto, že ze tří vzájemných zápasů v této sezoně prohráli jediný. „V sezoně nás dvakrát porazili, ale uvidíme, jak to bude vypadat tentokrát,“ nepředbíhá událostem Jinek. „Věřím, že papírově máme nejsilnější tým v soutěži.“

Za trojicí Tomáš Tregler, Pavel Širuček a Tomáš Martinko vyrazí do vyprodané haly početný kotel fanoušků HB Ostrov.

„Zajistili jsme 120 vstupenek, všechny jsou pryč. Jede autobus, jedou dodávky. Bude to veliké,“ usmívá se Jinek. „Fanoušci Rebel Hearts mají nachystané nějaké choreo, my jsme pro ně připravili speciální trička. Takže věřím, že to bude mazec,“ těší se na bitvu s tradičním rivalem.