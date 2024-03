Matelová chválila Hodonín, fandila ale Francouzkám. Ligu mistrů obětovala

Při středečním zápase, který byl v Lize mistrů premiérou Hodonína mezi čtyřkou nejlepších, se Hana Matelová usadila ke stolečku na ploše po boku svých nejbližších. „Přála jsem to našim holkám, to musím přiznat. Je to (Étival) můj tým. Myslím si, že to byl super zápas,“ řekla třiatřicetiletá reprezentantka po více než dvouhodinové bitvě, kterou hostující celek vyhrál 3:1. Před páteční domácí odvetou má tedy lepší výchozí pozici.

Semifinále Ligy mistryň Hodonín – Étival 1:3

Sakura Moriová – Marie Migotová 2:3 (2,-10,-7,7,-2), Natalia Partyková – Shao Jieni 2:3 (-8,-8,8,-8,-0), Karin Grofová – Camelia Iacobová 3:0 (2,5,7), Sakura Moriová – Shao Jieni 1:3 (-8,3,-9,9). Odveta se hraje v pátek ve Francii, počítá se celkové skóre z obou duelů.

Matelová nenastoupí ani v tomto duelu. Ligu mistryň letos po dohodě s klubem vynechává, všechno podřídila snaze dostat se na olympiádu. V Hodoníně přiznala, že je ráda, že nemusela vzít pálku do ruky.

„Měla jsem toho teď hodně. Mistrovství republiky, turnaj v Singapuru, předtím turnaj v Koreji... Je toho fakt moc. Navíc jsem dřív v Hodoníně působila a ještě nikdy jsem nehrála proti klubu, jehož barvy jsem dřív hájila dlouhodobě. Prožila jsem zde šest let a byl by to velmi speciální zápas. Jak únava, tak emoce by byly pro mě spíš přítěží. Myslím, že bych si to užila, kdybych byla za stolem, ale takhle jsem spokojená. Potkala jsem strašně moc známých, sledovala jsem to se svými blízkými. Ani jednou jsem si neřekla: ty jo, teď bych si ráda zahrála taky,“ rozdávala Matelová úsměvy.

Mezi diváky a ne s týmem seděla proto, aby nenarušila vítěznou chemii Étivalu, za který letos nastupuje jenom ve francouzské lize. „Holky jsou na vítězné vlně,“ připomněla.

Domácí oddíl Matelová pochválila za parádně zorganizované utkání ve sportovní hale, ve které bitvu sledovalo na šest set diváků. Bavili se nejen stolním tenisem, ale i ukázkami krasojízdy, pozdravit je přišel profesionální cyklista Jan Bárta, losovala se tombola.

Hodonínslý tým stolních tenistek se povzbuzuje během semifinále Ligy mistryň proti Étivalu. (27. března 2024)

„Hodonín tohle umí, organizoval nespočet turnajů. Speaker byl super, muzika taky, fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru. Je skvělé, že přijde 600 lidí,“ rozhlížela se Matelová po tribunách. Připustila však, že umístění semifinále Ligy mistrů do haly, v níž hrál Hodonín poprvé, připravilo českého zástupce v Lize mistrů o výhodu domácího prostředí a Étivalu naopak nahrálo. „Já osobně bych to neudělala. Hrála bych v menší hale, kde jsou holky zvyklé. Ve větší hale míček lítá pomaleji, mohlo se to na nich podepsat,“ uvažovala Matelová.

Přiznala, že když viděla rozlosování dvouher, výsledek 3:1 pro hosty tipovala. „Ale myslela jsem si, že se body rozdělí jinak,“ řekla. „Pro mě je velkým překvapením, že Sakura Moriová za Hodonín neuhrála ani bod. Taky jsem si myslela, že na trojce vyhraje naše obranářka. Nakonec to bylo jinak. Skvěle zahrála naše Marie Migotová, tu jsem v takové formě dlouho neviděla. I naše holky si atmosféru užily. U nás je hala menší, létá to tam hodně rychle. Ještě je to otevřené a o finalistkách není rozhodnuto,“ hodnotila průběh duelu hráčka Étivalu.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Atmosféra na semifinále Ligy mistryň ve stolním tenisu v Hodoníně. https://t.co/v0dcYzbvhf oblíbit odpovědět

Do Hodonína dorazila jako čerstvě osminásobná mistryně republiky. Osmým titulem překonala svoji bývalou spoluhráčku a nyní reprezentační trenérku Renátu Štrbíkovou. Ve finále českého šampionátu Matelová proti Zdeně Blaškové odvracela mečbol za stavu 1:3 na sety. „Na to jsem pyšná hodně. Jsem ráda, že jsem to ustála, takový stav se neotáčí každý den,“ pochválila se.

Olympijská kvalifikace čeká Matelovou v květnu. Pokud by se jí nepodařilo do Paříže dostat z ní, vede druhá šance přes světový žebříček. Ten se uzavírá v polovině června.