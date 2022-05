Atmosféra jako ve Francii, chválil fanoušky stolní tenista Prokopcov

Padl poslední vítězný míček v souboji s chebským Stanislavem Kučerou a na Dmitrije Prokopcova se ve čtvrtek večer vrhli všichni jeho spoluhráči včetně šéfa HB Ostrov Miroslava Jinka, aby společně zahájili oslavy celkově už pátého mistrovského titulu ve stolním tenise pro Havlíčkův Brod.

„Jsme strašně moc rádi, že jsme to zvládli. Navíc doma před tak skvělým publikem,“ rozplýval se Prokopcov po vítězství svého týmu 2:0 na zápasy ve finálové sérii.

Druhý finálový souboj skončil na první pohled hladkou výhrou 3:0, ovšem až tak jednoduché to s Chebem asi nebylo. Nebo se snad pletu?

Vůbec ne. Naštěstí hned první pro nás důležitý zápas Tomáš Tregler vyhrál a Michal Obešlo pak následně přidal druhý bod.

A vy jste to celé zkompletoval...

Já šel na plac za stavu 2:0, takže bylo jasné, že jeden bod už prostě nějak dorazíme. Každopádně jsem rád, že se to povedlo hned mně.

Moc šťastný byl určitě i váš kolega Michal Obešlo, který po svém vystoupení prohlásil, že doufá ve vaši výhru, protože už další utkání hrát nechce. Viditelně byl hodně unavený...

To je pravda, nicméně svůj úkol zvládl parádně. Jeho výkon je opravdu potřeba vyzdvihnout, protože v play off dokazoval, jak skvělým hráčem je. Vyhrál všechny zápasy, dělal těžké body, takže klobouk dolů před ním.

Minimálně podle výsledku to vypadá, že daleko náročnější pro vás bylo semifinále s pražským El Niňo než zmiňované finále s lídrem základní části Chebem. Souhlasíte?

Je to přesně tak, jak říkáte. S El Niněm jsme doma první zápas prohráli a dostali se pod obrovský tlak. Naštěstí jsme se pak psychicky poskládali a dokázali sérii otočit.

Bylo pro vás po zkušenosti se semifinále lepší začínat finálovou sérii v Chebu?

Asi ano, protože jsme si s sebou vezli naprosto skvělé fanoušky, kteří nás dotlačili k první výhře. Pod tlak se tím pádem dostal Cheb.

Když už jste zmínil příznivce HB Ostrov, na druhé finále v Brodě jich dorazilo úctyhodných sedm stovek...

Přiznám se, že za celou svoji kariéru v České republice jsem takovou atmosféru nezažil. Je až neuvěřitelné, jak dokáže Míra Jinek (šéf klubu – pozn. red.) fanoušky do haly natáhnout.

HB Ostrov v extraligovém play off 2022 Čtvrtfinále HB OSTROV – Liberec 3:1, Liberec – HB OSTROV 1:3 celkový stav série 2:0 Semifinále HB OSTROV – El Niňo Praha 2:3, El Niňo Praha – HB OSTROV 1:3, HB OSTROV – El Niňo Praha 3:0 celkový stav série 2:1 Finále SKST Cheb – HB OSTROV 2:3, HB OSTROV – SKST Cheb 3:0 celkový stav série 2:0

Je cítit, že jste si zápas skutečně užíval...

Přesně tak, já tohle totiž miluju. Třeba když jsem hrával ve Francii, tak tam taky chodilo hodně fanoušků, atmosféra byla podobná. Není nic lepšího, než když publikum fandí a všechny dohromady to baví.

Prozradíte, jakou podobu potom měly oslavy mistrovského titulu? Šli jste ze čtvrtka na pátek vůbec spát?

Někdo ano, někdo ne. (směje se) Já patřil mezi ty, kteří šli, protože mi na zápas dorazila fandit rodina. Ale není všem dnům konec, slavit se ještě určitě bude.

A prvotní oslavy se konaly jen se spoluhráči a vedením klubu, nebo se jich účastnili i fanoušci?

Samozřejmě s námi byli i fanoušci. Museli být, protože pro nás se stali tím pomyslným hráčem navíc.

To muselo být v Brodě ve čtvrtek v noci pořádně veselo...

(směje se) Co k tomu říct, prostě to bylo hezké.