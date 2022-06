Brod posílil brutální bizon. Kádr stolních tenistů HB Ostrov prošel řadou změn

Namísto Michala Obešla, který po bezchybné jízdě letošním play off a obhajobě loňského titulu odchází žít do Řecka, tak přivedl Pavla Širučka. Česká jednička se do Havlíčkova Brodu vrací po pěti letech strávených v Polsku.

„Nechci říkat, že někdo bude překonávat Obešla, který měl v play off bilanci 10:0. V tu chvíli je to těžké,“ usmívá se Jinek. „Ale troufnu si říct, že Pavel je ještě lepší. Typově je to hráč, který bude svým úderem vadit všem. Brutální bizon.“

Koncepční práce! Nechtěl se vracet o deset let zpátky

O nečekaném odchodu Obešla toho bylo napsáno už dost. Přesto se majitel brodského klubu své rozhodnutí pokusil znovu obhájit.

„Mrzí nás to oba, to jsme se shodli. Michal jde do Řecka, za svou přítelkyní. A já, pokud tady nebude trénovat a nebude součást týmu, nechci akceptovat, že by hrál jen zápasy. To bychom se vrátili o deset let zpátky,“ vysvětluje Jinek. „Potřebuji, aby kluci něco klubu vraceli, věnovali se mládeži. A aby to fungovalo koncepčně.“

Není však vyloučeno, že se Obešlo v barvách HB Ostrov v příští sezoně přece jen objeví. Naopak!

„Michal bude hrát nejvyšší soutěže v Řecku a Dánsku, k tomu nižší francouzskou ligu. Ale vše jsou to týmy, které nebudou v evropských pohárech. A tak má zájem hrát v Evropě za nás,“ vysvětluje Jinek. „Musíme ještě dohodnout nějaké finanční detaily, ale předběžně jsme domluvení.“

Mladíci Skála s Květoněm dostanou v Ostravě více šancí

Odchod Obešla a příchod Širučka však nejsou jediné změny, které hráčský kádr mistrovského celku postihnou. „Mladí jdou na střídavý start do Ostravy, kde budou dostávat více šancí, aby si zahráli extraligu,“ zmiňuje Jinek přesun Radka Skály a Ondřeje Květoně do prvoligového béčka s možností střídavých startů za KST Ostrava.

Naopak z Ostravy přichází na přestup Tomáš Marcinko, který by se měl stát týmovou trojkou. „Přichází k nám někdejší juniorská jednička,“ pochvaluje si Jinek.

Změnou projde i post hlavního trenéra: dosavadní kouč Bohumil Vožický povede extraligový tým žen, mužů se ujímá z pozice hrajícího kouče Dmitrij Prokopcov.

„Dima je výkonnostně lepší než Bohouš. A kdyby se někdo zranil, na záskok bude lepší,“ vysvětlil šéf brodského klubu.

Poslední cíl: uhrát medailový úspěch v Evropě

I s českými hráči se brodský klub pokusí probojovat do prestižní Ligy mistrů. „Už dnes víme, že jsme pro Champions League dvacátí nasazení a měli bychom hrát nějaké předkolo,“ upřesňuje Jinek. „Jako český tým s českými hráči na Champions League, upřímně řečeno, moc nemáme, ale když nepostoupíme, automaticky padáme do Poháru ETTU a tam budeme nasazeni. Takže nebudeme hrát základní skupiny, ale třeba až mezi nejlepšími šestnácti,“ nastiňuje.

A právě v ETTU by Havlíčkův Brod rád vybojoval nějaký úspěch. „Můžeme udělat medaili,“ věří Jinek. „Uhrát něco v Evropě je to poslední, co nám chybí.“

Ve stejné soutěži Brod sahal po dobrém výsledku už letos, kdy skončil ve čtvrtfinále. „Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že budeme mezi posledními osmi, bral bych to všemi deseti. Ale vzhledem k vývoji a tomu, jaké jsme měli soupeře, je to pro mě lehké zklamání,“ připomíná Jinek nešťastné vyřazení na zlatý set se španělským ASISA Borges Vall (doma 3:2, venku 2:3, zlatý set 1:2). „Přitom kdyby platil starý systém, tak jsme o jeden míček postoupili my. Bylo to stejně na zápasy i na sety,“ lituje smolného vyřazení Jinek.

Fakta Změny v kádru stolních tenistů HB Ostrov V týmu pětinásobného vítěze nejvyšší domácí soutěže ve stolním tenise, celku HB Ostrov Havlíčkův Brod, dochází k řadě změn. Novým hrajícím trenérem mužů bude Dmitrij Prokopcov, který nahradí Bohumila Vožického, jenž míří k týmu žen (nováček extraligy). Michala Obešla v hráčském kádru nahradí Pavel Širuček, další posilou je Tomáš Marcinko. Naopak mladíci Ondřej Květon a Radek Skála míří na střídavý start do KST Ostrava.