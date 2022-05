Stolní tenisty HB Ostrov dělí od pátého titulu jediná výhra. Přetlačí Cheb?

„Takhle to zní hezky,“ usmívá se jednička havlíčkobrodského týmu Tomáš Tregler. „Určitě bychom to tak chtěli, ale cesta je ještě daleká. Začínáme opět za stavu 0:0 a čeká nás těžký a dlouhý zápas.“

Tregler moc dobře ví, o čem mluví. Vždyť před týdnem, když se oba fináloví soupeři utkali poprvé, došlo na třiapůlhodinovou, nesmírně vyrovnanou a hodně emotivní bitvu. Hosté z Vysočiny v ní zvítězili 3:2.

„Byla to brutální řež, všechno vyrovnaná utkání,“ říká manažer a majitel HB Ostrov Miroslav Jinek. „Naší výhodou byl silnější hráč na pozici tři,“ pochvaluje si přínos zkušeného Dmitrije Prokopcova.

Hrdinou prvního klání byl však především Michal Obešlo, který porazil jak Davida Reitšpiese (3:1), tak v rozhodujícím pátém duelu Antonína Galvase (3:0).

„Míša hraje skvěle celé play off a tentokrát to jen potvrdil,“ přiznal kouč domácích Petr Galvas. „Vyhrál těžký zápas proti Davidovi i proti Tondovi.“

Právě proti Galvasovi přitom měl Obešlo hodně složitou situaci, kdy musel uspět poté, co o chvíli dřív Tregler proti Reitšpiesovi neproměnil celkem čtyři mečboly. „Když jsem viděl, jak hrál Tregy, myslel jsem, že zvítězíme 3:1. Jenže poté prohrál a já, jak jsem mu fandil, jsem byl zesláblý,“ usmál se Obešlo.

„Klobouk dolů před Michalem, protože vím z vlastní zkušenosti, že se strašně špatně hrají zápasy, které už měly být de facto vyhrané,“ říká trenér Havlíčkova Brodu Bohumil Vožický. „Ze čtyř mečbolů Cheb utekl. A vůbec jsem nečekal, že to Michal takhle zvládne.“

V samotném duelu to však nebylo příliš znát, Obešlo zvítězil 3:0 (sety 11:9, 11:9 a 11:6). „S Tondou přitom mám záporné skóre, moc se mi s ním hrát nechtělo. Ale bojoval jsem na maximum, dobře jsem mu přijímal a zvládl to. Jsem za to strašně šťastnej,“ oddechl si Obešlo.

„Michal zahrál opravdu perfektně, udělal dva body. Naopak já jsem týmu nepomohl, takže to musím odčinit,“ dal si před dnešním duelem jasný úkol Tregler.

„Pro mě je pozitivní, že i když naše jednička neudělala bod, dokázali jsme vyhrát,“ těšilo Vožického. „To je vzpruha do odvety. Věřím, že v odvetě bude chtít ukázat, že je dobrý a že se to nebude opakovat.“

Nepočítejte však s tím, že by mělo dnešní utkání v Havlíčkově Brodě být jen formalitou. „To určitě ne, vůbec,“ varuje Tregler. „Jsme teprve v polovině finále, teď se začíná druhá půlka. S El Niněm jsme taky prohráli 0:1 a ještě jsme to otočili,“ připomíná semifinálová klání.

Na straně Havlíčkova Brodu by po čtyřech získaných titulech mohly být velké finálové zkušenosti, naopak vítěz základní části z Chebu se rve o první titul.

„Ale všichni tři jeho hráči jsou taky zkušení, David Reitšpies i Tonda Galvas jsou ve skvělé formě, Standa Kučera je nepříjemný obranář a člověk se s ním neskutečně nadře,“ říká Tregler.

„Myslím, že opět budou rozhodovat malé detaily a možná trošku i to štěstíčko,“ tipuje před domácí odvetou.