Medailisté měli brutální tempo. Czechmana vyhráli Langhammer a Křivánková

Letos však mají u svého výkonu jako první číslici trojku hned tři borci: novopečený šampion Jakub Langhammer z CSG Tri Teamu, druhý v cíli Tomáš Řenč (Triatlon Slaný) i třetí Pavel Wohl, jenž u Hrádku obhajoval loňský titul. Langhammer Czechmana zvládl za 3:53:44 hodiny, vítěz z roku 2018 Řenč na něj ztratil necelých 25,5 vteřiny a Wohl něco přes dvě minuty, přesto všichni tři odsunuli původní Džalajův rekord až na čtvrté místo historických tabulek. Podmínky letošního Czechmana jim zjevně dokonale vyhovovaly.

„Už několik let se Czechmana snažím vyhrát, ale nikdy se mi to nepovedlo. Také letos jsem šel na start s tím, že chci zvítězit, ale nevěděl jsem, jakou mám formu,“ konstatoval Langhammer. „Myslím, že ten půlminutový náskok (na Řenče) vytvořila spíš psychická touha po vítězství než fyzická forma. V Česku řadím tohle vítězství úplně nejvýš. Rozhodně tedy bylo nejbolestivější,“ pokračoval triatlet.

524 Počet závodníků, kteří dokončili letošního Czechmana.

Po úvodní plavecké části byl Langhammer průběžně čtvrtý, zdatněji se s ní popasovali Pavel Hradil, další ze spolufavoritů, Řenč a Tomáš Nahorniak. Hradil však ve finále uzavíral až první dvacítku Czechmana a Nahorniak byl 44.

Top triatlonisté umějí hodně nahnat na kole a právě tohle platilo i o Langhammerovi. Manko z vody brzy vymazal, k čemuž přispělo už bleskurychlé převléknutí z neoprenu do cyklistického úboru v depu. „Už tam jsem asi půl minuty stáhl,“ líčil Langhammer. „V polovině prvního ze dvou okruhů jsem dojel Pavla Hradila s Tomášem Řenčem. Po chvíli nás předjel Pavel Wohl, který pak byl vepředu sám,“ pokračoval. Wohl si podržel vedení až do opětovného přiblížení k depu, Řenč s Langhammerem dorazili asi půl minuty po něm. S cyklistikou se vynikajícím způsobem vypořádal i Džalaj, který v ní měl druhý nejlepší čas po Wohlovi (Langhammer třetí a Řenč čtvrtý). V závěrečném běhu, který sestával ze čtyř okruhů, už to potom bylo „kdo s koho“.

25,41 Náskok Jakuba Langhammera na druhého v cíli ve vteřinách.

„Už v tom prvním jsme předběhli Pavla. S Tomášem jsme pak zůstali spolu a po chvíli se mi podařilo získat ten asi půlminutový náskok. Hlídal jsem si ho až do cíle,“ svěřil se Langhammer.

Za top trojkou proklusal cílovou bránou na bramborové pozici stejně jako loni na podzim Jan Šneberger (TT Příbram), pátý byl Džalaj (Rocktechnik Triatlon), který si tak oproti předchozímu Czechmanovi, v němž bral stříbro, o tři příčky pohoršil. Ikona českého triatlonu Petr Vabroušek (Titan Trilife), jenž zkraje minulé dekády na Czechmanovi spolu s Džalajem povětšinou vládl, byl šestý a za ním finišoval Miroslav Richter (Kerberos), před devíti měsíci u písníku Hrádek bronzový.

V kategorii žen opět nenašla přemožitelku Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon), jež svůj loňský vítězný výsledek vylepšila o bezmála jedenáct minut na 4:21:39,25 hodiny. Helena Kotopulu (Titan Trilife) a Hana Kolářová (Triathlon Team Tábor) proti ní neměly sebemenší nárok; na druhém a třetím místě na ni ztratily kolem deseti minut, což je obrovský rozdíl, který vynikne zvlášť ve srovnání se špičkou mužů. A to výtečná plavkyně Kolářová zahajovala cyklistiku s 3,5 minutami k dobru...

Křivánková si tedy i po Czechmanovi drží obdivuhodnou šňůru neporazitelnosti na středních i dlouhých triatlonových tratích — radovala se už pošesté za sebou.

Závod jako takový jinak úspěšně absolvovalo celkem 524 triatletů.