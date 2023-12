Muž za 16 miliard. Megatalent na škole uklízel toalety. A poklonil se Čechům

Jak je to možné? Vysvětlení zapadá do podivuhodného příběhu japonského šohaje, který při studiu na střední pigloval záchody a plaval prý tak úžasně, že se mohl kvalifikovat na olympiádu.

Právě díky němu se v Los Angeles roztočilo dolarové tornádo. Devětadvacetiletý Ohtani se Dodgers upsal na deset let za rekordních 700 milionů dolarů (15,8 miliardy korun). Žádný sportovec dosud neprodal své služby za takovou sumu.

V žebříčku nejvýnosnějších kontraktů přeskočil fotbalové kouzelníky Lea Messiho s Cristianem Ronaldem nebo božského quarterbacka Patricka Mahomese z NFL.

Pravověrní baseballoví fanoušci dobře znají story výjimečného talentu, v němž se naprosto unikátně snoubí dovednosti špičkového nadhazovače a pálkaře.

V jeho rodné zemi a v Severní Americe se ovšem v minulých týdnech poprask okolo borce s přezdívkou „Shotime“ ještě vystupňoval, poněvadž si po vypršení paktu s LA Angels coby volný hráč vybíral nový klub.

Dramatické kapitole předcházelo dětství baseballem posedlého kluka, jenž obdivoval nadhazovače Juseje Kikučiho. Navzdory nabídkám z velkých měst Jokohamy nebo Osaky zvolil studium na menší střední škole Hanamaki Higaši, kterou navštěvoval i jeho idol.

V severnější části země žil téměř neustále na koleji a domů se vracel pouze na šest dní v roce.

V týmu ho vedl trenér Hiroši Sasaki, který ovlivňoval též rozvoj jeho osobnosti. Aby mladík nezvedal nosík příliš nahoru a aby se učil pokoře, nechal jej s ostatními nadhazovači uklízet toalety.

Pro deník LA Times později ještě vysvětloval: „Kopec je na hřišti jako hlavní scéna, nejdůležitější místo. Stejně jako záchody v luxusním obchoďáku nebo přepychovém hotelu. Podle nich se dá posuzovat hodnota celé budovy, přístup lidí k práci. I když chápu, že u vás v USA děláte věci trochu jinak.“

Ohtani se kromě házení a odpalování malého bílého míčku na ostrově Honšú věnoval taky plavání. Podle Sasakiho by to býval dotáhl do světové špičky, kdyby se dřině v bazénu věnoval naplno. Jenže Šóheiovo srdce planulo vášní pro jiný sport.

Jeho kariéra se rozjela závratným tempem. Původně se chystal záhy vyrazit do americké MLB. Změnil však názor a v letech působil 2013-17 v japonské profesionální lize v uniformě Nippon-Ham Fighters.

Teprve poté se upsal LA Angels a začal s dobýváním dalšího kontinentu, což se statnému chasníkovi s jemnými rysy ve tváři a zdvořilým chováním podařilo po sportovní i obchodní stránce.

Úspěchy a rekordy se hromadily podobně rychle jako sponzorské smlouvy se značkami New Balance, Topps, Hugo Boss, Porsche, Japan Airlines, Seiko a řadou dalších.

Letos vydělal na gáži od Angels 30 milionů dolarů a od partnerů utržil ještě o deset milionů víc. Jeho dres s číslem 17 byl nejprodávanějším v celé soutěži.

Téměř šílený poprask podpírají Ohtaniho činy na hřišti. Za vzrušující kombinaci skvělých nadhozů a odpalů posbíral řadu ocenění. Překonává výkony legend, vysloužil si srovnání se samotným Babem Ruthem.

Zaskvěl se též na World Baseball Classic, na němž dovedl Japonsko k triumfu. Napínavé finále proti USA rozhodl chladnokrevným strikeoutem americké star Mikea Trouta a stal se nejužitečnějším hráčem spektakulárního festivalu.

Právě na tomto turnaji, v základní skupině v Tokiu, se Ohtani střetl s českou reprezentací. Po vzájemné partii ocenil sympatický výkon party outsiderů. Na Instagramu napsal: „Respekt!“

Později se s Čechy ještě setkal, rozdal nějaké podpisy a zapózoval na společné fotky, čímž na ně udělal úžasný dojem.

Pokoru, k níž byl vychováván, projevil třeba i reakcí na zprávu japonského premiéra, který mu chtěl udělit státní vyznamenání. Ohtani ho s díky odmítl, neboť prý bylo na takovou poctu příliš brzy.

Neobyčejný a někdy nesměle působící chlapík, který se zřejmě z opatrnosti v zámoří na veřejnosti stále spoléhá na služby překladatele z rodné řeči do angličtiny, znovu způsobil mocný rozruch, když si plácl s Los Angeles Dodgers.

Celková částka 700 milionů dolarů vyráží dech, znamená průlom ve sportovní ekonomice. Vždyť třeba platový strop pro každý z klubů NHL je na ročník 2023/24 stanoven na 83,5 milionu.

Další srovnání? Mahomes (NFL) má kontrakt na 450 milionů (10 let) a Trout (MLB) na 426 milionů (12 let).

Ohtani se však rozhodl, že si z ní v následujících deseti sezonách nechá vyplatit vždy jen dva miliony. Zbylých 68 milionů ročně mu Dodgers vysází až v letech 2034 až 2043.

Málem nejde na rozum, že vyšší gáži v nejbližší době utrží v NHL, chudé příbuzné mezi severoamerickými ligami, například bek Jan Rutta v prachbídném San Jose nebo Dan Vladař, brankářská dvojka Calgary.

Jan Rutta (vlevo) ze San Jose Sharks v zápase s Colorado Avalanche

Japonský démon ovšem v souladu s pravidly MLB chtěl umožnit svému chlebodárci, aby se vměstnal do limitu pro gáže a mohl přivést další posily, s nimiž by Dodgers mohli zaútočit na titul.

„Cokoliv Šóhei dělá, je jedinečné a pečlivě promyšlené,“ řekl jeho agent Nez Balelo v rozhovoru pro Sports Illustrated. „Nikdo není jako on. Stará se o ostatní. Jeho uvažování je ryzí.“

Ohtaniho život neběží bez zádrhelů. Trápí ho například v září operovaný loket, kvůli němuž v roce 2024 nebude v zápasech nadhazovat.

Baseballem poblázněný hoch z ostrova Honšú už však zásadně zasáhl do sportovních dějin. A dá se očekávat, že ve svém díle bude pokračovat.