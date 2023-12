Jiný svět japonského Šóheie. Proč Ohtani daroval porsche spoluhráčově ženě?

Ashley Kellyová totiž před Ohtaniho příchodem od městského rivala Angels agitovala třeba tím, že natočila video, ve kterém nabídla hvězdě ligy číslo 17, se kterým v Dodgers hrál její muž. Ohtani se sedmnáctkou na dresu strávil předchozích šest sezon u Angels.

Ohtani na začátku prosince podepsal s Dodgers rekordní smlouvu v MLB. Podle médií si devětadvacetiletý Japonec vydělá za deset let 700 milionů dolarů (15,9 miliardy korun).

Ohtani je unikátní univerzální hráč, díky je své schopnosti nadhazovat i hrát na pálce často přirovnáván k americké legendě Babeu Ruthovi. Po sezoně, v níž byl podruhé za sebou jednomyslně zvolen nejlepším hráčem Americké ligy, mu vypršela smlouva a stal se volným hráčem.

Klub v souvislosti s jeho příchodem sdílel příspěvek, na kterém Kellyová na kameru ukazuje veškeré svršky a doplňky z domácího šatníku, které zdobí sedmnáctka, a vše v rámci kampaně nazvané #Ohtake17 nabízí Ohtanimu a jeho rodině. Návdavkem přidala, že syna Kaie přejmenuje na ShoKaie.

V novém videu je zachycena ve dveřích svého domu ve chvíli, kdy obdržela zcela nový vůz. „To je vaše, od Šóheie. Chtěl vám darovat porsche,“ zaznělo na záznamu.

Kelly nosil sedmnáctku během angažmá v Dodgers v letech 2019-21 i po návratu v uplynulé sezoně. Nyní přešel na číslo 99, poté co podepsal smlouvu na další rok za osm milionů dolarů.

„Jen tak někomu bych to nepřenechal,“ citovala agentura AP Kellyho poté, co klub oznámil Ohtaniho příchod. „Bude-li Šóhei pokračovat v dosavadních výkonech, bude jednou členem Síně slávy a moje číslo bude vyřazeno. To bude nejblíž, co se k Síni slávy přiblížím já,“ dodal.